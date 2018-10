Μυστηριώδης θάνατος κοριτσιών συγκλονίζει τις ΗΠΑ: Βρέθηκαν δεμένες με πανομοιότυπα ρούχα σε ποτάμι

Προς το παρόν οι αρχές έχουν απλά επιβεβαιώσει την ταυτότητα των δύο κοριτσιών: πρόκειται για τις Τάλα και Ροτάνα Φαρέα, ηλικίας 16 και 22 ετών αντίστοιχα, που διέμεναν στη Βιρτζίνια και βρέθηκαν δεμένες με ταινία, στο ύψος της μέσης και στα πόδια. Και οι δύο φορούσαν μαύρο καλσόν, μαύρο παλτό με γούνινο γιακά.





Τα πτώματα δεν έφεραν εμφανή σημάδια τραύματος, σύμφωνα με την αστυνομία, που αναμένει τα αποτελέσματα της νεκροψίας νεκροτομής.

Fairfax sisters found dead laying on rocks near the Hudson River in NYC. NYPD has identified them as 16-year-old Tala Farea & 22-year-old Rotana Farea. The bodies were fully clothed and bound together with duct tape according to a police source. #NYPD video credit: Peter Gerber pic.twitter.com/QiFGndAPDL