Συναγερμός στο Μέριλαντ: Ένοπλη επίθεση στο μεγαλύτερο στρατιωτικό νοσοκομείο των ΗΠΑ (Vids)

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο αλλά δεν έχουν ακόμη επιβεβαιώσει την παρουσία ενόπλου. Ο γερουσιαστής Dutch Ruppersberger ο οποίος βρισκόταν στο κτήριο προειδοποίησε με τη σειρά του για τον συναγερμό στο νοσοκομείο.

Inside Walter Reed right now after the active shooter announcement. Was looking on Twitter for news and it's filled with people questioning the safety of their loved ones. Building 19 in lockdown. Haven't heard any shots. Multiple agencies responding. Hopefully false alarm. pic.twitter.com/xNDKyEuN56 — Lindsey Migliore, DO (@DrMigliore) November 27, 2018

Βαριά οπλισμένοι αστυνομικοί «χτενίζουν» τους χώρους του νοσοκομείου αναζητώντας οποιοδήποτε σημάδι του αναφερόμενου ενόπλου.

ACTIVE SHOOTER WALTER REED NATIONAL MEDICAL CENTER!!! CODE WHITE!

PEOPLE LOCKED IN ROOMS HIDING FROM SHOOTER>JUST ON FOX NEWS — Catori (@Catori33) November 27, 2018

Σύμφωνα με το προειδοποιητικό μήνυμα που εστάλη προς το προσωπικό του νοσοκομείου όσοι βρίσκονταν εντός του κτηρίου θα έπρεπε να «κλειδώσουν όλες τις πόρτες και να σβήσουν όλα τα φώτα» παραμένοντας σε ασφαλή τοποθεσία μέχρι να λάβουν νεότερη ενημέρωση.

Can you believe #WalterReedHospital is on a #CodeWhite with patients barricaded in their rooms because of an #ActiveShooter ? — suzajourneynew (@suzajourneynew) November 27, 2018