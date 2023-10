Βίντεο συνθετικής εικόνας από το Factory Fifteen για μια πόλη στο χείλος της καταστροφής

Συνδυάζοντας αναφορές από κινηματογράφο, τηλεόραση και βιντεοπαιχνίδια, το βίντεο δείχνει μια πόλη υπό πολιορκία, μέσα από ληστεία τραπέζης, ανθρώπων που πεθαίνουν και τεράτων των οποίων η ανάσα είναι φωτιά· ο Paul Nicholls, συνιδρυτής του Factory Fifteen, το περιγράφει ως «μια φαντασμαγορία με συνθετική εικόνα».

Το βίντεο είναι ένα μέσο παρουσίασης του αρχείου Albion Colossus της Spitfire Audio, μιας συλλογής ορχηστρικών ήχων που δημιουργήθηκαν έχοντας κατά νου ταινίες δράσης. Η ιστορία ξεκινά με την εικόνα ενός ανθρώπου που πέφτει από έναν ουρανοξύστη ο οποίος μοιάζει με το Empire State Building. Ο χρόνος παγώνει λίγο πριν σκάσει στο έδαφος· εκείνη τη στιγμή η κάμερα αρχίζει να κινείται και νέες σκηνές ξεδιπλώνονται, κάθε μία εκ των οποίων αποκαλύπτει διαφορετική διάσταση της ιστορίας (https://www.youtube.com/watch?v=DDlf2ZTxOQE).

Το Factory Fifteen ίδρυσαν το 2011 ο Nicholls και οι πρώην συμφοιτητές του Jonathan Gales και Kibwe Tavares αφού σπούδασαν αρχιτεκτονική στο The Bartlett School of Architecture στο Λονδίνο. Απέκτησαν όνομα λόγω μιας σειράς δυστοπικών ταινιών στις οποίες περιλαμβάνονται οι «Robots of Brixton» και «Megalomania».