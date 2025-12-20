Το GT50 Concept αποτίνει φόρο τιμής στον εμβληματικό 5κύλινδρο της Audi

Η Audi αποφάσισε να γιορτάσει με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο τα 50 χρόνια του εμβληματικού πεντακύλινδρού της αναθέτοντας σε μια ομάδα νεαρών μαθητευόμενων μηχανικών την κατασκευή ενός πρωτότυπου που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Το αποτέλεσμα είναι το Audi GT50 Concept, ένα μοναδικό, one-off πρωτότυπο που τιμά την αγωνιστική παράδοση της μάρκας και ταυτόχρονα δείχνει πώς η κληρονομιά μπορεί να ξαναγίνει πηγή έμπνευσης για το σήμερα.

