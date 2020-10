J2US: Η πρώτη φωτό του Βρεττού με τη διαγωνιζόμενη που μπαίνει στο σόου

Το δεύτερο σόου του J2US έρχεται το βράδυ του Σαββάτου.

Αυτό το Live θα έχει μια ακόμα «πρεμιέρα», καθώς ξεκινά το διαγωνιστικό μέρος και οι τηλεθεατές θα έχουν τη δυνατότητα να γίνουν «ο πέμπτος κριτής» του σόου, ψηφίζοντας το ζευγάρι ή τα ζευγάρια που θέλουν να παραμείνουν στο παιχνίδι τόσο μέσα από την εφαρμογή του OPEN όσο και μέσω τηλεφώνου ή sms.

Η ψηφοφορία θα είναι ανοιχτή από την αρχή του διαγωνιστικού μέρους και θα κρίνει κατά 50% ποιο ζευγάρι θα αποχωρήσει στο τέλος της βραδιάς, με τη βαθμολογία της κριτικής επιτροπής να βαρύνει επίσης κατά 50%.

Στο 2ο Live υποδεχόμαστε ένα νέο μέλος στην παρέα του Just The 2 Of Us, την Ευρυδίκη Βαλαβάνη, την οποία αναλαμβάνει ως coach ο Ηλίας Βρεττός, καθώς ένα ατύχημα δεν επέτρεψε στην Ραχήλ Μακρή να διαγωνιστεί.

Ο γνωστός τραγουδιστής έκανε την πρώτη του ανάρτηση από τις πρόβες του με την Ευρυδίκη Βαλαβάνη.

