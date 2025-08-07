Σάσα Σταμάτη: «Οι άθλιοι τον χτυπούσαν μέχρι που τον έστειλαν νοσοκομείο με τρύπιο πνεύμονα»

Η Σάσα Σταμάτη προχώρησε σε μια μακροσκελή ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram όπου περιέγραψε τι συνέβη στον άνθρωπο που διατηρεί τον φούρνο της γειτονιάς της. Ο άτυχος άνδρας έπεσε θύμα ληστείας και άγριας επίθεσης, με συνέπεια να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

«Είμαι συγκλονισμένη… ο Γιώργος… ο φούρναρης της γειτονιάς μου… ο άνθρωπος που ξεκινά μεσάνυχτα να φορτώσει ξύλα από την αποθήκη του, απέναντι από το σπίτι μου, στο ταλαιπωρημένο καρότσι του για να ανάψει τον παραδοσιακό του φούρνο εδώ στη Μάνδρα, έπεσε θύμα ληστείας. Από αυτόν παίρνουμε ψωμί κάθε μέρα. Ο 61χρονος βιοπαλαιστής Γιώργος δέχτηκε άνανδρη επίθεση», έγραψε αρχικά.

Η δημοσιογράφος, συνέχισε: «Κουκουλοφόροι του πήραν τις οικονομίες και τον χτύπησαν. Ακόμη και όταν εκλιπαρούσε, οι άθλιοι τον χτυπούσαν χωρίς έλεος μέχρι που τον έστειλαν στο Θριάσιο με τρύπιο πνεύμονα. Βιοπαλαιστής, τίμιος, άξιος άνθρωπος που πουλά καρβέλι το καρβέλι για να ζήσει. Καλή ανάρρωση στον Γιώργο, τον γείτονά μου. Σώθηκε από θαύμα η ζωή του… Εύχομαι κανένας άλλος να μη περάσει αυτά τα βασανιστήρια», συμπλήρωσε η Σάσα Σταμάτη.