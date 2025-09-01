Το «έθιμο» συνεχίζεται στη Σκιάθο: Τουρμπίνα αεροπλάνου σκορπάει στη θάλασσα βαλίτσες και τουρίστες
Στη Σκιάθο συνεχίζεται το ιδιότυπο τουριστικό «έθιμο» με τους επισκέπτες να στέκονται δίπλα στο αεροδρόμιο για να παρακολουθήσουν απογειώσεις. Το εντυπωσιακό θέαμα όμως έκρυβε απρόοπτα, με βαλίτσες να πετούν στη θάλασσα.
Για ακόμη ένα καλοκαίρι, το ιδιαίτερο «φαινόμενο» στη Σκιάθο συγκεντρώνει τουρίστες που σπεύδουν στην παραλία δίπλα στο αεροδρόμιο «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης» για να ζήσουν από κοντά την εμπειρία των απογειώσεων και προσγειώσεων.
