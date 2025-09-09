Ανδρομάχη – Γιώργος Λιβάνης: Αυτή είναι η αναγγελία του γάμου τους

Η Ανδρομάχη και ο Γιώργος Λιβάνης ετοιμάζονται να ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας στις 5 Οκτωβρίου.

Οι δύο καλλιτέχνες, έδωσαν σήμερα, Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου προς δημοσίευση την αναγγελία του γάμου τους στην εφημερίδα «Δημοκρατία»: «Ο Λιβάνης Γεώργιος – Παναγιώτης του Γερασίμου και της Αθανασίας, το γένος Ζάρα, που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στο Χαϊδάρι Αττικής, και η Δημητροπούλου Ανδρομάχη του Δημητρίου και της Αγγελικής, το γένος Διονυσοπούλου, που γεννήθηκε στο Ζίγκεν της Γερμανίας και κατοικεί στο Χαϊδάρι Αττικής, πρόκειται να τελέσουν τον γάμο τους στο Κορωπί Αττικής», αναγράφεται στην αναγγελία.