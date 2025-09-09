Εντυπωσίασε η Έμιλι Μπλαντ στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο

Η Έμιλι Μπλαντ αναδείχθηκε για άλλη μια φορά ως η πιο καλοντυμένη στο κόκκινο χαλί χάρις σε ένα μαύρο «total look», που αποτελείται από ένα τοπ με ανοίγματα και διαφάνειες σε συνδυασμό με ένα παντελόνι με ρίγες.

Η βραβευμένη ηθοποιός παρευρέθηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο για να παρουσιάσει την ταινία «The Smashing Machine», ενώ την συνόδευσε ο σύζυγός της Τζον Κρασίνσκι.

Δείτε την εμφάνιση της Έμιλι Μπλαντ στο κόκκινο χαλί: