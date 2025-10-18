Ο Γιάννης Κακλέας μίλησε ανοικτά για την κατάθλιψη: «Βίωσα σκοτάδια, με βοήθησε πολύ το θέατρο»

Ο σκηνοθέτης, Γιάννης Κακλέας, μίλησε για τα δύο του παιδιά και τη γυναίκα του Φρόσω, η οποία, όπως τόνισε, είναι εκείνη που του έχει αλλάξει τη ζωή, και τον έχει κάνει «πιο φωτεινό άνθρωπο, γιατί ήμουν ένας πολύ σκοτεινός άνθρωπος», ενώ αναφέρθηκε και στη μάχη με το «τέρας» της κατάθλιψης, σε συνέντευξη στον ALPHA.

«Μόλις πηγαίνω κάνα ταξίδι, γιατί παίρνω το αυτοκίνητο και πηγαίνω κάνα ταξίδι με τη γυναίκα μου στην Ευρώπη, έπειτα από λίγο με τρώνε τα χέρια και λέω πότε θα γυρίσω να σκηνοθετήσω», είπε αρχικά.

Η σύζυγός του ήταν εκείνη που τον βοήθησε να αντιμετωπίσει και να ξεπεράσει τα σκοτάδια που βίωσε.

«Έχω περάσει σκοτάδια κατάθλιψης, άρχισα να μην νιώθω καλά με τον εαυτό μου, να νιώθω ότι ένα εγωιστικό παιχνίδι που έπαιζα, κάποια στιγμή γκρεμίστηκε σαν χάρτινος πύργος και δεν είχα από πίσω τον Γιάννη, τον ανθρώπινο πυρήνα και μπήκε μπροστά ο καλλιτεχνικός πυρήνας μου. Ως εκ τούτου, όταν κοιτάχτηκα, αισθάνθηκα ότι μάλλον δεν υπάρχω», αποκάλυψε και στη συνέχεια παραδέχθηκε πως ζήτησε βοήθεια.

«Βοηθήθηκα από την επιστήμη, τους γιατρούς, τα χάπια, τις συνεδρίες. Αυτό που με βοήθησε πάρα πολύ, δεν ήταν τόσο η τέχνη, όσο το θέατρο, με την έννοια ότι επειδή είναι μία συλλογική διαδικασία και στην πρόβα μιλάς πολύ, εξομολογείσαι και ξεφορτώνεσαι πράγματα, έπαιξε σαν group therapy», ολοκλήρωσε ο Γιάννης Κακλέας.