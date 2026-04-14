Σπύρος Μαρτίκας: Του έκλεψαν το κινητό μέσα στο φαρμακείο - «Θα σε βρω, θα πληρώσεις!»

Snapshot Ο φαρμακοποιός Σπύρος Μαρτίκας κατήγγειλε κλοπή του κινητού του μέσα στο φαρμακείο του από έναν άντρα που το πήρε κατά τη διάρκεια επίσκεψης ως πελάτης.

Η κλοπή έγινε αντιληπτή μετά από έλεγχο των καμερών ασφαλείας, όπου καταγράφηκε το περιστατικό.

Ο Μαρτίκας δημοσίευσε βίντεο με το περιστατικό στο Instagram και έχει ήδη υποβάλει μήνυση στις αρχές.

Η τελευταία εικόνα του δράστη στο βίντεο έχει βελτιωθεί με τεχνητή νοημοσύνη λόγω χαμηλής ανάλυσης, με πιθανές μικρές αποκλίσεις από την πραγματική εμφάνιση.

Το πρωτότυπο υλικό έχει παραδοθεί στις αρχές και η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη. Snapshot powered by AI

Σε δημόσια καταγγελία προχώρησε ο Σπύρος Μαρτίκας, υποστηρίζοντας ότι έπεσε θύμα κλοπής μέσα στο φαρμακείο του.

Σύμφωνα με όσα περιγράφει, ένας άντρας μπήκε στο κατάστημα ως πελάτης και εκμεταλλευόμενος μια στιγμή απροσεξίας, φέρεται να πήρε το κινητό του τηλέφωνο χωρίς να γίνει άμεσα αντιληπτός.

Πώς αντιλήφθηκε την κλοπή

Ο ίδιος κατάλαβε τι είχε συμβεί λίγη ώρα αργότερα, όταν διαπίστωσε ότι το κινητό του έλειπε και έλεγξε το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας.

Εκεί, όπως αναφέρει, κατέγραψε τη στιγμή της κλοπής, με τον άντρα να παίρνει τη συσκευή που βρισκόταν πάνω στον πάγκο και να αποχωρεί από το κατάστημα.

Το βίντεο και η ανάρτηση

Ο φαρμακοποιός ανάρτησε σχετικό βίντεο στο Instagram, στο οποίο φαίνεται το περιστατικό, εστιάζοντας και στο πρόσωπο του άντρα.

Καρέ από κάμερα ασφαλείας τη στιγμή που ο άντρας φέρεται να αφαιρεί το κινητό μέσα στο φαρμακείο

Στην ανάρτησή του έγραψε χαρακτηριστικά:

«Η αστυνομία σε έχει! Η μήνυση έγινε! Σε βοήθησα! Θα ξεβρωμίσει ο τόπος! Ό,τι μου ζήτησες στο έδωσα και πίσω απ’ την πλάτη μου άρπαξες το κινητό μου! Δεν με νοιάζει το κινητό, θα πληρώσεις όμως για την αχάριστη αλητεία σου! Θα σε βρω! Δεν γλιτώνεις!»

Ο Σπύρος Μαρτίκας ξεκαθαρίζει ότι έχει ήδη προχωρήσει σε μήνυση, τονίζοντας ότι οι αρχές έχουν ενημερωθεί και η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Διευκρίνιση για το υλικό

Στην ίδια ανάρτηση, ο Σπύρος Μαρτίκας σημείωσε πως το τελευταίο στιγμιότυπο αποτελεί προϊόν επεξεργασίας με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, λόγω χαμηλής ανάλυσης του αρχικού υλικού, επισημαίνοντας ότι ενδέχεται να υπάρχουν μικρές αποκλίσεις από την πραγματική εικόνα του ατόμου.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Σημείωση: Η τελευταία εικόνα έχει βελτιωθεί με τεχνητή νοημοσύνη λόγω χαμηλής ανάλυσης της κάμερας και ενδέχεται να διαφέρει ελαφρώς από την πραγματική εμφάνιση του ατόμου. Το πρωτότυπο υλικό έχει παραδοθεί στις αρχές.»