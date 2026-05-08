Παντρεύτηκε η Άννα Μαρία Βέλλη: Οι φωτογραφίες από τον γάμο της με τον Άρη Σβολάκη

Η Άννα Μαρία Βέλλη παντρεύτηκε τον αγαπημένο της, Άρη Σβολάκη σήμερα Παρασκευή 8 Μαΐου με πολιτικό γάμο, όπως αποκάλυψε μέσα από φωτογραφίες που κοινοποίησε στα social media.

Η γνωστή youtuber είχε εξομολογηθεί σε συνέντευξή της ότι ο γάμος τους θα ήταν σε δημαρχείο με καλούς φίλους και τίποτα παραπάνω. «Θα πάμε σε ένα δημαρχείο με τους κουμπάρους μας που θα υπογράψουν και τέλος και δεν θα πάμε με πολλά άτομα. Θέλουμε να είναι απλά ένα πάρτι, τώρα σκέφτομαι πώς θα είναι αυτό το πάρτι», είχε αναφέρει η Άννα Μαρία Βέλλη.

Η γνωστή youtuber για αρκετά μεγάλο διάστημα κράτησε την σχέση της μακριά από τα media. Η πρώτη τους γνωριμία έγινε αρκετά χρόνια πριν στη Θεσσαλονίκη, ενώ στα τέλη του 2020 οι δρόμοι του συναντήθηκαν ξανά, φτάνοντας στο σήμερα στον γάμο.

Τα στιγμιότυπα που μοιράστηκε στα social media:

