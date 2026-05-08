Υρώ Λούπη για «Βέρα στο Δεξί»: «Κοιμόμουν στο καμαρίνι γιατί δεν προλάβαινα να πάω σπίτι»

Για την υποκριτική, την περίοδο του «Βέρα στο Δεξί» και την συμβίωσή της με τον Σωτήρη Καλυβάτση μίλησε σε συνέντευξή της στο Mega η Υρώ Λούπη.

«Σαν άνθρωπος προσπάθησα πάντοτε στη δουλειά μου να είμαι δημιουργική και όχι παραγωγική. Είχα την τύχη να είμαι και εκφωνήτρια ραδιοφωνικών σποτ. Έκανα μεταγλώττιση πιο μικρή. Έκανα και άλλα πράγματα που είχα κάποια οικονομική άνεση. Έκανα κάποιες πιο αυστηρές επιλογές. Δεν ήταν θέμα επιβίωσης για μένα αυτή καθαυτή η δουλειά», εξομολογήθηκε η Υρώ Λούπη.

Για τη “Βέρα στο δεξί”, η Υρώ Λούπη είπε: «Ήταν μια δουλειά που μας καθόρισε όλες. Δουλεύαμε πάρα πολλές ώρες. Εγώ κοιμόμουν και στο καμαρίνι, κοιμόμουν το βράδυ εκεί με τον νυχτοφύλακα γιατί δεν προλάβαινα να πάω σπίτι μου και να γυρίσω».

Τέλος, η ηθοποιός μίλησε για τη συμβίωσή της με τον Σωτήρη Καλυβάτση, λέγοντας πως η σχέση τους, η οποία κρατά 10 χρόνια, είναι εξαιρετική.

