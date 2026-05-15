Σαν σήμερα 15 Μαΐου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 15 Μαΐου

Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα.

  • 1756 - Ξεκινά ο Επταετής Πόλεμος, με την Αγγλία να κηρύσσει τον πόλεμο στη Γαλλία.
  • 1786 - Γεννιέται ο Δημήτρης Πλαπούτας, αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης.
  • 1905 - Ιδρύεται το Λας Βέγκας όταν δημοπρατούνται 110 στρέμματα, που αργότερα θα γίνουν το κέντρο της πόλης.
  • 1919 – H Απελευθέρωση της Σμύρνης: Ο ελληνικός στρατός απελευθερώνει τη Σμύρνη.
  • 1941 - Βυθίζεται από Γερμανική αεροπορική επιδρομή το αντιτορπιλικό Λέων στον όρμο στης Σούδας.
  • 1988 - Ο Κόκκινος Στρατός αρχίζει την αποχώρησή του από το Αφγανιστάν, ύστερα από οκτώ και πλέον χρόνια πολέμου.
  • 2004 - Η ΝΕΤ μεταδίδει απευθείας από την Κωνσταντινούπολη τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision και σημειώνει ρεκόρ τηλεθέασης. Για πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης -μετά την κατάργηση του κρατικού μονοπωλίου- ένα κανάλι συγκεντρώνει το 86,5% του τηλεοπτικού κοινού. Ο Σάκης Ρουβάς, που εκπροσωπεί τη χώρα μας με το τραγούδι «Shake it», κατακτά την τρίτη θέση στο διαγωνισμό.
