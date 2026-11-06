Κόνι Μεταξά: «Έχω χάσει τον εαυτό μου για έναν έρωτα και το μετάνιωσα»

Snapshot Η Κόνι Μεταξά αποκάλυψε ότι αυτή την περίοδο δεν ασχολείται ιδιαίτερα με το φλερτ και έχει πολύ καιρό από την τελευταία φορά που ένιωσε πραγματική έλξη για κάποιον.

Η τραγουδίστρια παραδέχτηκε πως στο παρελθόν έχασε τον εαυτό της για έναν έρωτα και το μετάνιωσε.

Αναγνώρισε ότι απομακρύνθηκε από τον πραγματικό της εαυτό προσπαθώντας να αρέσει σε κάποιον, χωρίς όμως να το καταφέρει.

Από τότε επέστρεψε σε πράγματα που νιώθει αυθεντικά και σταμάτησε να προσπαθεί να είναι κάτι διαφορετικό για να αρέσει στους άλλους. Snapshot powered by AI

Στις τηλεοπτικές κάμερες μίλησε η Κόνι Μεταξά, το βράδυ της Πέμπτης 5 Νοεμβρίου, κατά τη διάρκεια βραδινής της εξόδου, απαντώντας σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων για διάφορα θέματα της καθημερινότητάς της.

Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην προσωπική της ζωή, αποκαλύπτοντας πως αυτή την περίοδο δεν ασχολείται ιδιαίτερα με το φλερτ, ενώ παραδέχτηκε πως έχει περάσει αρκετός καιρός από τότε που ένιωσε πραγματική έλξη για κάποιον.

«Δεν ξέρω τι γίνεται με το φλερτ στα social media. Δεν δίνω καμία σημασία. Έχει περάσει πάρα πολύς καιρός από την τελευταία φορά που κάποιος μου άρεσε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, η Κόνι Μεταξά προχώρησε σε μια πιο προσωπική εξομολόγηση, μιλώντας για τις αλλαγές που έκανε στον εαυτό της στο παρελθόν προκειμένου να γίνει αρεστή μέσα σε μια ερωτική σχέση. Όπως παραδέχτηκε, υπήρξε μια περίοδος κατά την οποία απομακρύνθηκε από τον πραγματικό της εαυτό, κάτι που σήμερα αναγνωρίζει ως λάθος.

«Έχω χάσει την Κόνι για έναν έρωτα και το μετάνιωσα. Πέρασε καιρός και άρχισα να κάνω μόνο αυτά τα πράγματα τα οποία αισθανόμουν ότι είναι original στην Κόνι και σταμάτησα να προσπαθώ να είμαι κάτι διαφορετικό για να αρέσω στους άλλους. Έχω μπει στα παπούτσια κάποιου για να του αρέσω και πάλι δεν του άρεσα», εξομολογήθηκε η τραγουδίστρια.

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