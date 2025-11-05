Ο στρατηγός Φλώρος στο Newsbomb για Τουρκία, πρόγραμμα SAFE και εξοπλισμούς

Ο επίτιμος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος μιλά για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, το πρόγραμμα SAFΕ, την εγχώρια αμυντική βιομηχανία και τους πολέμους σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή, σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Meeting Point και την Όλγα Τρέμη.

«Επρόκειτο για έναν υβριδικό πόλεμο που βούληση της Τουρκίας ήταν να διαρρήξει τα σύνορα με την Ελλάδα, και να αφήσει εκατοντάδες χιλιάδες λαθρομετανάστες να περάσουν τον Έβρο, να περάσουν τη συνοριακή γραμμή και να μπουν στην Ελλάδα. Αυτό δεν το λέω εγώ. Είναι δια στόματος Ερντογάν, Σοϊλού, υπουργού Εξωτερικών, Τσαβούσογλου, Ακάρ. Αυτό η Ελλάδα το απέτρεψε», είπε μεταξύ άλλων.

Παρακολουθήστε αύριο στο Newsbomb ολόκληρη τη συνέντευξη.

