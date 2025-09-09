Πολεοδομίες: Φεύγουν από τους δήμους - Τι αλλάζει

Στο ελληνικό Κτηματολόγιο εντάσσονται στο προσεχές διάστημα οι πολεοδομίες 

Πολεοδομίες: Φεύγουν από τους δήμους - Τι αλλάζει
Μία από τις βασικές μεταρρυθμίσεις που σχεδιάζει η κυβέρνηση είναι η μεταφορά των πολεοδομιών από τους δήμους στην αρμοδιότητα της Κτηματολόγιο Α.Ε., όπως προανήγγειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στη ΔΕΘ 2025.

«Από εστίες εξυπηρετήσεων ή διαφθοράς, θα υπηρετούν την αληθινή τους αποστολή» τόνισε ο πρωθυπουργός.

Η διαδικασία ένταξή τους στο Κτηματολόγιο, που αφορά την έκδοση και τον έλεγχο των οικοδομικών αδειών, μπαίνει στην τελική ευθεία.

Μια άλλη σημαντική αλλαγή είναι ότι πλέον η έκδοση των αδειών θα γίνει ψηφιακά.

Η αλλαγή αυτή έχει στόχο την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και της διαφθοράς, που χαρακτήριζαν πολλές Υπηρεσίες Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) και την ενίσχυση της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας στις πολεοδομικές διαδικασίες.

Αφορμή είχε σταθεί η αξιολόγηση των πολιτών για το Δημόσιο σύμφωνα με την οποία, καμία πολεοδομία δεν κατάφερε να «περάσει τη βάση» με την καλύτερη βαθμολογία που έλαβε Υ.ΔΟΜ. να είναι μόλις 4,9 στα 10.

