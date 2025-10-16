Πιερρακάκης: «Η Ελλάδα όχι μόνο επέστρεψε, αλλά είναι και σε πλήρη λειτουργία»

Ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, στάθηκε στη δυναμική επιστροφή της Ελλάδας στο διεθνές προσκήνιο, μιλώντας στο World Economic Summit που διοργάνωσε η ανεξάρτητη διεθνής ενημερωτική πλατφόρμα Semafor, στην Ουάσινγκτον.

Ο κ. Πιερρακάκης παρουσίασε τη μεταρρυθμιστική πρόοδο και την αναπτυξιακή προοπτική της Ελλάδας, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα έχει πλέον επιστρέψει δυναμικά στο παγκόσμιο οικονομικό σκηνικό.

«Βρισκόμαστε ξανά σε καλό δρόμο και θα έλεγα ότι η Ελλάδα όχι μόνο επέστρεψε, αλλά είναι και σε πλήρη λειτουργία. Θέλουμε να προσελκύσουμε περισσότερες επενδύσεις και να προχωρήσουμε περισσότερες μεταρρυθμίσεις στο εγγύς μέλλον. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι μπορούμε να αναπτυχθούμε ακόμη ταχύτερα», τόνισε ο υπουργός.

Ο κ. Πιερρακάκης επεσήμανε ακόμη ότι «η χώρα έχει υλοποιήσει περισσότερες από 100 μεταρρυθμίσεις τα τελευταία έξι χρόνια», σημειώνοντας πως «το κράτος είναι πλέον ψηφιακό, καθώς έχουν ψηφιοποιηθεί περισσότερες από 2.200 δημόσιες υπηρεσίες».

Σε ερώτηση για τα μαθήματα που μπορεί να πάρει η Βόρεια Ευρώπη από το ελληνικό παράδειγμα και συγκεκριμένα χώρες, όπως η Ιταλία και η Γαλλία, που αντιμετωπίζουν δημοσιονομικές προκλήσεις, απάντησε ότι «αφού το πετύχαμε εμείς, μπορούν κι εκείνοι. Η ολοκλήρωση μεταρρυθμίσεων ήταν δύσκολη και η Ελλάδα έπρεπε να βιώσει πολύ οδυνηρές στιγμές, αλλά στο τέλος το πετύχαμε και η επιτυχία αυτή αντανακλά τη δύναμη του ελληνικού λαού».

Επιπλέον, έδωσε έμφαση στην ανάγκη η Ευρώπη να προχωρήσει με ταχύτερους ρυθμούς προς την περαιτέρω ενοποίηση, περιορίζοντας τα «αόρατα εμπόδια» που εξακολουθούν να λειτουργούν ως διακρατικοί ευρωπαϊκοί δασμοί.

«Το πρόβλημα στην Ευρώπη είναι ότι πρέπει να οικοδομήσουμε μία πραγματικά ενιαία αγορά», προσέθεσε, φέρνοντας ως παράδειγμα την ανάγκη οι νεοφυείς ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση σε ενιαίο τραπεζικό σύστημα που θα στηρίζει την ανάπτυξη στην ευρωπαϊκή αγορά, χωρίς να χρειάζεται να στραφούν στην αμερικανική χρηματοδότηση.

Αναφερόμενος στην προοπτική της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, υπογράμμισε ότι «στην Ευρώπη μιλάμε πολύ γι’ αυτό, αλλά πρέπει να δράσουμε περισσότερο προς τη σύσταση. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες πρέπει να συνεργαστούν στενότερα, είτε στον τραπεζικό τομέα, είτε στην Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, είτε στην τεχνολογία και στο σημείο αυτό έχουμε καθυστερήσει».

Κλείνοντας, ο κ. Πιερρακάκης εστίασε στην ανάγκη για περισσότερες επενδύσεις αλλά και στο θετικό μομέντουμ της ελληνικής οικονομίας. «Φυσικά, είμαστε πλήρως ανοιχτοί σε επενδύσεις, ενθαρρύνουμε εξαγορές και συγχωνεύσεις και μάλιστα πρέπει να δείξουμε ηγετικό προβάδισμα στον τομέα αυτό».

Αναφέρθηκε μάλιστα στην πρόταση εξαγοράς του Ελληνικού Χρηματιστηρίου από τη Euronext, λέγοντας πως «θέλουμε να γίνουμε το όγδοο χρηματιστήριο του ομίλου. Υπάρχουν ήδη επτά ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στο δίκτυο και εμείς, ως κυβέρνηση, είμαστε εξαιρετικά θετικοί σε αυτήν την προοπτική».

Νωρίτερα, ο υπουργός Οικονομικών συναντήθηκε με τον διευθυντή του Ευρωπαϊκού Τμήματος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Άλφρεντ Κάμερ, στην Ουάσινγκτον.

«Συζητήσαμε για τις εξελίξεις της ευρωπαϊκής οικονομίας και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας σε μια περίοδο που η ανάπτυξη και η σταθερότητα αποτελούν κοινές προτεραιότητες. Ανταλλάξαμε απόψεις για τις προκλήσεις της δημοσιονομικής πολιτικής και τη σημασία της ανθεκτικότητας των οικονομιών σε ένα μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον. Η Ελλάδα παραμένει ενεργή στον ευρωπαϊκό διάλογο, με στόχο την ενίσχυση της σταθερότητας και της ανταγωνιστικότητας», υπογράμμισε.