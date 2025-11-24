Black Friday: Αντίστροφη μέτρηση για τις μεγάλες προσφορές - Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές

Η Cyber Monday ακολουθεί στις 2 Δεκεμβρίου 

Newsbomb

Black Friday: Αντίστροφη μέτρηση για τις μεγάλες προσφορές - Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές
Eurokinissi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αντίστροφη μέτρηση για την Black Friday στις 29 Νοεμβρίου, ενώ τρεις ημέρες αργότερα, τη Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου θα ακολουθήσει η Cyber Monday.

Το λιανεμπόριο αισιοδοξεί αναμένοντας μια τονωτική «ένεση» ρευστότητας, καθώς έχουν καταργηθεί οι ενδιάμεσες εκπτώσεις και οι καταναλωτές ετοιμάζονται να βγουν σε κυνήγι προσφορών πολλές εβδομάδες πριν τα Χριστούγεννα εκμεταλλευόμενοι τις δελεαστικές προσφορές τις μέρες της Black Week.

Συμβουλές για ασφαλείς αγορές

Στόχος όλων των καταναλωτών δεν θα πρέπει να είναι μόνο οι οικονομικά συμφέρουσες, αλλά ταυτόχρονα οι έξυπνες και ασφαλείς αγορές.

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας συμβουλεύουν σχετικά:

  • Προσέχουμε τη διαθεσιμότητα των προϊόντων: Κάποιες φορές, πίσω από μία πολύ χαμηλή τιμή κρύβεται ένας αρκετά μεγάλος χρόνος αναμονής για την παράδοση, που μπορεί να μην ικανοποιεί πάντοτε τις άμεσες ανάγκες μας.
  • Επιβεβαιώνουμε την ορθότητα και εντιμότητα της προσφερόμενης εκπτωτικής τιμής: Ενίοτε, συμβαίνει οι εκπτώσεις να είναι πλασματικές και να μας ξεγελούν.
  • Εντοπίζουμε και συμβουλευόμαστε εργαλεία που είναι διαθέσιμα online και μας δείχνουν σε βάθος χρόνου την εξέλιξη των τιμών των προϊόντων που μας ενδιαφέρουν. Επίσης, σημειώνουμε τις τιμές των προϊόντων πριν και μετά την εφαρμογή τυχόν εκπτώσεων, ώστε να μπορούμε εύκολα να τις συγκρίνουμε εκ των υστέρων και να γνωρίζουμε έτσι εάν πράγματι υφίσταται και ποιο είναι το αληθινό οικονομικό μας όφελος.
  • Προτιμούμε τη διεκπεραίωση της πληρωμής με αντικαταβολή ή ηλεκτρονικά μέσα, που μας δίνουν την εκ των υστέρων δυνατότητα αμφισβήτησης μιας ηλεκτρονικής συναλλαγής, εάν προκύψει προβληματική. Αποφεύγουμε την ολοσχερή εξόφληση των προϊόντων μέσω τραπεζικής κατάθεσης πριν από την παράδοσή τους, εκτός εάν εμπιστευόμαστε απόλυτα το κύρος και την εμπορική φήμη του πωλητή.
  • Όταν αγοράζουμε εξ αποστάσεως, βεβαιωνόμαστε ότι στην ιστοσελίδα του εμπόρου αναγράφονται όλα τα κατά νόμο στοιχεία ταυτότητας (π.χ. η εμπορική επωνυμία του) και επικοινωνίας (πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση εγκατάστασης). Για ακόμα μεγαλύτερη εξασφάλιση, αναζητούμε εάν παρέχονται επιπλέον ταυτοποιητικά στοιχεία, όπως αριθμός καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και ΑΦΜ.
  • Στην τελική τιμή αγοράς των προϊόντων συνυπολογίζουμε τυχόν έμμεσα έξοδα (π.χ. κόστος αντικαταβολής, μεταφοράς, ασφάλισης, κ.λπ.), ώστε να έχουμε πλήρη εικόνα της πραγματικής οικονομικής μας επιβάρυνσης.
  • Υποβάλλουμε το συντομότερο μετά την παραλαβή ενός προϊόντος και, πάντως, εντός της νόμιμης προθεσμίας των 3 ημερών προς την ταχυδρομική επιχείρηση που πραγματοποίησε την επίδοση τις επιφυλάξεις μας για τυχόν εμφανείς φθορές, δεδομένου ότι μπορεί να προκλήθηκαν κατά τη μεταφορά και να δικαιούμαστε αποζημίωση. Επικοινωνούμε, οπωσδήποτε, και με το κατάστημα πώλησης το συντομότερο, προκειμένου να διερευνήσουμε την πιθανότητα ένα προϊόν να έφερε εξ αρχής (πριν από τη μεταφορά) φθορές ή ζημιές.
  • Ενημερωνόμαστε για την πολιτική ακύρωσης συναλλαγών και επιστροφών προϊόντων που εφαρμόζουν τα καταστήματα, με τα οποία συναλλασσόμαστε. Γνωρίζουμε καλά ότι τα δικαιώματα της υπαναχώρησης στις εξ αποστάσεως αγορές, καθώς επίσης της δωρεάν διόρθωσης ή αντικατάστασης ελαττωματικών προϊόντων αποτελούν θεσπισμένα δικαιώματα των καταναλωτών, που εξασφαλίζονται από τον νόμο, και δεν παρασυρόμαστε από εσφαλμένους και παραπλανητικούς ισχυρισμούς των πωλητών ότι δήθεν αποτελούν προνομιακές -μοναδικές και πρόσθετες- παροχές.
  • Προβληματιζόμαστε έντονα με τιμές που είναι υπερβολικά χαμηλές, ιδίως όταν το εύρος τους βρίσκεται αρκετά μακριά από τον συνήθη ανταγωνισμό για τα αντίστοιχα προϊόντα ή όταν πρόκειται για διαφημιστικές καταχωρήσεις προϊόντων αποκλειστικά σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς ελλοχεύει σοβαρός κίνδυνος εξαπάτησης.
  • Εάν αγοράζουμε διαδικτυακά από τρίτες (εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης) χώρες, δεδομένου ότι η Black Friday είναι ένα διεθνές εκπτωτικό γεγονός, γνωρίζουμε καλά από πριν ότι τα εισαγόμενα προϊόντα επισείουν έξοδα εκτελωνισμού, τα οποία ενδέχεται να είναι πολλαπλάσια της αρχικής τιμής και να την επιβαρύνουν σημαντικά.
  • Δείχνουμε ιδιαίτερη προτίμηση σε καταστήματα που αναλαμβάνουν οικειοθελώς δέσμευση να επιλύσουν φιλικά μία καταναλωτική διαφορά μέσω του θεσμού της εξωδικαστικής επίλυσης (π.χ. μέσω του Συνηγόρου του Καταναλωτή), καθώς με αυτόν τον τρόπο τα δικαιώματα των καταναλωτών αποκτούν μεγαλύτερη αξία και εξασφαλίζονται ακόμα περισσότερο. Πάνω απ’ όλα, τονίζει ο Συνηγορος του Καταναλωτή, δεν οδηγούμαστε σε βεβιασμένες ή παρορμητικές αποφάσεις μόνο και μόνο επειδή αυτή την περίοδο οι τιμές είναι χαμηλές, αγνοώντας τις πραγματικές μας ανάγκες και οικονομικές δυνατότητες. Με καλό ψάξιμο, αληθινές ευκαιρίες και χαμηλές τιμές υπάρχουν και μπορούν να εντοπιστούν σε διάφορα προϊόντα όλο τον χρόνο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέα Πέραμος: Σκότωσε τον αδελφό του με ψαλίδι - Το πρόβλημα με το αλκοόλ και τα αίτια της δολοφονίας

09:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Μάχη τετράδας στο Πανθεσσαλικό, «τελικός» στη Λάρισα

09:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη Ε.Ε. για την Ουκρανία

09:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τα Βόλος - Λεβαδειακός και ΑΕΛ Novibet - ΟΦΗ

09:01ΚΟΣΜΟΣ

Βηρυτός: To Iσραήλ σκότωσε τον υπαρχηγό της Χεζμπολάχ στο κρυσφύγετό του - Ποιος ήταν ο Αλί Ταμπταμπάι

09:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βιβλίο Τσίπρα: Οι αιχμές για Αχτσιόγλου και η άρνηση στην πρόταση ανάληψης της προεδρίας

08:57LIFESTYLE

Δανάη Μπάρκα: Η πρώτη ανάρτηση με τον νέο της σύντροφο

08:53ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Πότε κλείνουν για τα Χριστούγεννα - Πότε ανοίγουν ξανά

08:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Μπαλάρα και 3άρα» ο Παναθηναϊκός - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

08:44ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» Κηφισός και Αττική Οδός – Πού αλλού υπάρχουν καθυστερήσεις

08:27ΚΟΣΜΟΣ

FT: Τι συμβιβασμούς θα μπορούσε να κάνει η Ουκρανία; Τα πιθανά «ναι» και τα «όχι» του Κιέβου στο ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ

08:25ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Νόβι Σαντ της Σερβίας - Νεκρός σε τροχαίο 32χρονος Έλληνας

08:22ΚΟΣΜΟΣ

Άιζακ Τζόνσον: Νεκρός ο «αστέρας» του MMA σε ηλικία 31 ετών – Κατέρρευσε μέσα στο ρινγκ

08:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Black Friday: Αντίστροφη μέτρηση για τις μεγάλες προσφορές - Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές

08:11ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου: Στο εδώλιο μαζί με ακόμη τρία πρόσωπα για τα e–mails σε απόδημους

08:04ΚΟΣΜΟΣ

Χαβάη: Νέα θεαματική έκρηξη στο ηφαίστειο Κιλαουέα – Σε συναγερμό οι αρχές – Δείτε live εικόνα

08:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δώρο Χριστουγέννων 2025: Πότε θα καταβληθεί - Η καταληκτική ημερομηνία

08:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας για Κασσελάκη: Προσπάθησα να τον αποθαρρύνω από το να κατέβει για πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Μου φάνηκε υπερφίαλος

07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η επιστροφή του Mitsubishi Lancer Evolution είναι πιο κοντά από όσο νομίζουμε

07:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Ανοίγει ο δρόμος για αυξήσεις - Ο πίνακας με τα ποσά που δίνουν 33 Ταμεία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ: Τι ώρα θα εμφανιστούν τα χρήματα στους λογαριασμούς των συνταξιούχων

08:25ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Νόβι Σαντ της Σερβίας - Νεκρός σε τροχαίο 32χρονος Έλληνας

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Πρωτοφανές: Κινέζικο drone «ξεπατίκωσε» τη λειτουργία μαχητικού αεροσκάφους Eurofighter

08:22ΚΟΣΜΟΣ

Άιζακ Τζόνσον: Νεκρός ο «αστέρας» του MMA σε ηλικία 31 ετών – Κατέρρευσε μέσα στο ρινγκ

07:12ΚΑΙΡΟΣ

Σάκης Αρναούτογλου: Έρχονται πολύ έντονα φαινόμενα - Στο επίκεντρο καταιγίδων και η Αττική

08:27ΚΟΣΜΟΣ

FT: Τι συμβιβασμούς θα μπορούσε να κάνει η Ουκρανία; Τα πιθανά «ναι» και τα «όχι» του Κιέβου στο ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ

11:08ΕΛΛΑΔΑ

Από το Σύνταγμα έως τη Γλυφάδα: Εγκαινιάστηκε η μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα στον κόσμο

07:18ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγριο έγκλημα στη Νέα Πέραμο: Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός - Τον μαχαίρωσε ο αδερφός του

09:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη Ε.Ε. για την Ουκρανία

07:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χιονοπτώσεις μετά τις 5 Δεκεμβρίου «βλέπει» το ECMWF για την Ελλάδα

09:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι «βλέπουν» οι Ιταλοί για τα Χριστούγεννα στην Ελλάδα - Πρόβλεψη του ECMWF

06:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στα βιβλιοπωλεία σήμερα η Ιθάκη: Τι λέει ο Αλέξης Τσίπρας για 10  κορυφαία πρόσωπα - «Ώρα να ειπωθεί η δική μου αλήθεια»

08:57LIFESTYLE

Δανάη Μπάρκα: Η πρώτη ανάρτηση με τον νέο της σύντροφο

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 24 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

13:48ΚΟΣΜΟΣ

Γιγαντιαία ανακάλυψη σπάνιων γαιών ανοίγει τον δρόμο για νέο παγκόσμιο ηγέτη

06:52ΥΓΕΙΑ

Γράφτηκε Ιστορία: Αγόρι με σπάνια πάθηση σώθηκε μετά την πρώτη στον κόσμο γονιδιακή θεραπεία

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού: Σπουδαστές περιγράφουν τα προβλήματά τους στο Newsbomb - «Είμαστε άλλο στη... θάλασσα κι άλλο στην ξηρά»

07:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Ανοίγει ο δρόμος για αυξήσεις - Ο πίνακας με τα ποσά που δίνουν 33 Ταμεία

07:50ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Ανείπωτος θρήνος για το δίχρονο κοριτσάκι που «έσβησε» στην αγκαλιά της μητέρας της

06:40ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Δώσε κι εσύ 12 ευρώ να γίνεις... πρόεδρος, το briefing του Μαρινάκη με τους πολίτες, με ευφυία και δάνεια εμπειρία, αναβαθμίσεις και εκπλήξεις από τη ΔΕΗ, τα ξαναζεσταμένα μακαρόνια της Aegean και το τρένο της Motor Oil 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ