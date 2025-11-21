Black Friday προσφορές και προτάσεις σε COSMOTE TELEKOM και ΓΕΡΜΑΝΟ

Δωρεάν συσκευές στα προγράμματα της COSMOTE TELEKOM - Επιπλέον 15% €πιστροφή για αγορές με κάρτες Eurobank

Black Friday προσφορές[1] ξεκίνησαν στην COSMOTE TELEKOM και στον ΓΕΡΜΑΝΟ. Έως και την 1η Δεκεμβρίου, σε όλα τα φυσικά καταστήματα, αλλά και στα cosmote.gr και germanos.gr, οι καταναλωτές μπορούν να αποκτήσουν φθηνότερα και με έως 48 άτοκες δόσεις[2], μέσα από μια μεγάλη ποικιλία, τα αγαπημένα τους smartphones, laptops, tablets, wearables, τηλεοράσεις, καθώς και προϊόντα smarthome και gaming, ενώ στον ΓΕΡΜΑΝΟ θα βρουν και οικιακές μικροσυσκευές. Επιπλέον, για αγορές αξίας 349€ και άνω με όλες τις κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, φυσικές και άυλες, οι καταναλωτές κερδίζουν επιπλέον 15% €πιστροφή[3]. Παράλληλα, μετατρέποντας το καρτοκινητό τους σε συμβόλαιο COSMOTE GIGAMAX, οι καταναλωτές μπορούν να αποκτήσουν επιλεγμένα smartphones σε ιδιαίτερα προνομιακές τιμές, ή ακόμα και δωρεάν[4]. Κι όλα αυτά με ευκολίες πληρωμής (μπορούν να πληρώσουν με όποιον τρόπο θέλουν: πιστωτικές-χρεωστικές κάρτες, δωρεάν αντικαταβολή, μετρητά), άμεση παράδοση, αλλά και δωρεάν επιστροφές.

Ενδεικτικά, στην COSMOTE TELEKOM και τον ΓΕΡΜΑΝΟ οι καταναλωτές θα βρουν:

  • Τη σειρά SAMSUNG Galaxy S25, από 599€[5], με όφελος από 180€ έως 360€, ανάλογα με το μοντέλο.
  • Τη σειρά XIAOMI 15 & 15T, από 499€, με όφελος από 150€ έως 250€ ανάλογα με το μοντέλο.
  • Το laptop LENOVO IdeaPad Slim 3, 15.6'' με επεξεργαστή AMD Ryzen 7, 16GB RAM και 512 SSD, από 799€ στα 579€ και με 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση.
  • Το iPad 11th gen WiFi 128GB, με οθόνη Liquid Retina 11'' και το εξαιρετικά γρήγορο A16 chip, από 399€ στα 369€ και με δωρεάν 3 χρόνια εγγύηση.
  • Apple Watch, από 219€ με 3 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Επιπλέον, η λειτουργία Cellular connectivity που έχουν συγκεκριμένα μοντέλα υποστηρίζεται αποκλειστικά από την COSMOTE TELEKOM, μέσω της υπηρεσίας COSMOTE MULTISIM, με τους 3 πρώτους μήνες να παρέχονται δωρεάν.
  • Το Bluetooth Ηχείο JBL BoomBox 3, με JBL Original Pro Sound και αυτονομία μπαταρίας έως 24 ώρες, από 499€ στα 349€.
  • Κονσόλες PlayStation 5, από 349€, με όφελος από 100€ έως 150€, ανάλογα το μοντέλο.
  • Τη σκούπα ρομπότ XIAOMI X20 Μax, με ισχυρή αναρρόφηση 8.000 Pa και φωνητικό έλεγχο, από 649€ στα 499€.
  • Το TP-LINK Deco BE25 BE3600 Σύστημα Mesh WiFi 1-pack, με κάλυψη WiFi 7 σε όλο το σπίτι και εύκολη ρύθμιση και διαχείριση, από 129,90€ στα 79,90€.

Όσοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν Smart TV, θα βρουν την Samsung 4K QLED Q7F, 55 ιντσών, με λεπτό, κομψό design και QLED πάνελ για εκπληκτικά χρώματα, από 549€ στα 499€, καθώς και το αντίστοιχο μοντέλο 65 ιντσών από 699€ στα 599€. Επιπλέον, αποκλειστικά στην COSMOTE TELEKOM και τον ΓΕΡΜΑΝΟ, οι καταναλωτές που θα συνδυάσουν την αγορά νέας τηλεόρασης με νέα συνδρομή σε πακέτο COSMOTE TV, θα λάβουν επιπλέον έκπτωση 100€ για την αγορά τους και δωρεάν 2 μήνες συνδρομή[6].

Δωρεάν smartphones & tablet ή σε προνομιακές τιμές στα προγράμματα της COSMOTE TELEKOM

Οι καταναλωτές που θα μετατρέψουν το καρτοκινητό τους σε συμβόλαιο COSMOTE σε ένα κατάστημα COSMOTE ή ΓΕΡΜΑΝΟΣ, μπορούν να αποκτήσουν δωρεάν ή σε ιδιαίτερα προσιτές τιμές δημοφιλή smartphones και tablet. Ενδεικτικά:

  • Το iPhone 16e 128GB, με πανίσχυρο επεξεργαστή A18 και σύστημα οπίσθιας κάμερας με κύρια 48MP Fusion, από 599€ στα 199€. Ισχύει για μετατροπή του καρτοκινητού σε COSMOTE GIGAMAX UNLIMITED.
  • Το SAMSUNG Galaxy A36 128GB 5G, με οθόνη Super AMOLED FHD+ 6.7'' με ρυθμό ανανέωσης 120Hz, οκταπύρηνο επεξεργαστή και μνήμη RAM 6GB, από 299€, δωρεάν. Ισχύει για μετατροπή του καρτοκινητού σε COSMOTE KαρτοΣυμβόλαιο 8GB.
  • Το ΧΙΑΟΜΙ 15T 256GB 5G, με τριπλό σύστημα κάμερών στα 50MP με OIS και επαγγελματικούς φακούς Leica Summilux, μεγάλη αυτονομία 5500mAh και υποστήριξη γρήγορης φόρτισης 67W, από 499€ στα 99€. Ισχύει για μετατροπή του καρτοκινητού σε COSMOTE GIGAMAX UNLIMITED.
  • Το MΟΤΟROLA edge 60 Pro 512GB 5G, με μνήμη RAM 12GB, κύρια κάμερα 50MP και εμπρόσθια 50MP, μεγάλη αυτονομία 6000mAh και υποστήριξη γρήγορης φόρτισης 90W, από 379€, δωρεάν. Ισχύει για μετατροπή του καρτοκινητού σε COSMOTE GIGAMAX 35GB.
  • To αποκλειστικό Tablet LENOVO Idea Tab 11’’ 5G 256GB+Θήκη Folio & Pen με οκταπύρηνο επεξεργαστή Media Tek, μνήμη RAM 8GB και με δωρεάν 3 χρόνια εγγύηση, από 249,90€, δωρεάν. Ισχύει για μετατροπή του καρτοκινητού σε COSMOTE ΚαρτοΣυμβόλαιο 8GB.

[1] Όλες οι προσφορές ισχύουν έως και την 1η Δεκεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

[2] Οι 48 άτοκες δόσεις ισχύουν για αγορές προϊόντων €900 και άνω. Οι 36 άτοκες δόσεις ισχύουν για αγορές €500 και άνω, οι 24 για αγορές €300 και άνω & οι 12 για αγορές €60 και άνω και με εξόφληση μέσω πιστωτικής κάρτας.

[3] Από την ενέργεια €πιστροφή εξαιρούνται όλα τα iPhone. Όροι και προϋποθέσεις στα germanos.gr, cosmote.gr & στο eurobank.gr/epistrofi.

[4] H προσφορά σύνδεσης ισχύει για μετατροπή καρτοκινητού σε σύνδεση 24μηνης δέσμευσης στα φυσικά καταστήματα και υπό την προϋπόθεση ότι το συμβόλαιο θα εξαντληθεί.

[5] Όλες οι τιμές είναι ενδεικτικές και περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

[6] Οι προσφορές ισχύουν μόνο σε φυσικά καταστήματα από 21/11 έως 29/11 ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και αφορούν νέες συνδέσεις συμβολαίου (12μηνης ή 24μηνης διάρκειας) COSMOTE TV Cinema, Sports ή Full.

