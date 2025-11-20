Πώς μπορείς να κερδίσεις πραγματικά χρήματα με ένα snap αυτή την Black Friday

Η Black Friday είναι προ των πυλών, που σημαίνει προσφορές σε κάθε πιθανή -ή λιγότερο πιθανή- κατηγορία προϊόντων και υπηρεσιών: Από ηλεκτρονικά είδη και ρούχα μέχρι συνδρομές και βιβλία.

Αυτήν τη χρονιά, όμως, θα βρεις κάτι διαφορετικό. Μια προσφορά που δεν σε βοηθάει απλώς να ξοδέψεις λιγότερα χρήματα, αλλά να κερδίσεις περισσότερα -και δεν έρχεται από ένα e-shop, αλλά από μια τράπεζα. Ή μάλλον, από τη Snappi, την πρώτη ελληνική neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Real cash με ένα snap

Εκεί που όλες οι εταιρείες και τα brands σχεδιάζουν προσφορές για την Black Friday, η Snappi ξεχωρίζει, καθώς μοιράζει μετρητά χάρη σε δύο μοναδικές προσφορές που «τρέχουν» και οι δύο μεταξύ 16 Νοεμβρίου και 1 Δεκεμβρίου.

Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη προσφορά απευθύνεται στους νέους χρήστες, οι οποίοι, ανοίγοντας Snappi λογαριασμό στο προαναφερθέν διάστημα και βάζοντας 20 ευρώ, έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν άλλα 20 ευρώ.

Η δεύτερη προσφορά απευθύνεται σε υφιστάμενους χρήστες της Snappi, οι οποίοι στο ίδιο διάστημα μπορούν να κάνουν αγορές αξίας άνω των 60 ευρώ με Snappi Pay Later στα συνεργαζόμενα καταστήματα και να πάρουν πίσω 30 ευρώ στον λογαριασμό τους.

Τέλος οι κρυφές χρεώσεις και οι ουρές στις τράπεζες με ένα snap

Η Snappi δεν είναι μια ακόμη εφαρμογή που απλώς κάνει τις τραπεζικές συναλλαγές πιο εύκολες, αλλά η πρώτη ελληνική neobank που έχει πάρει άδεια από την ΕΚΤ και φέρνει ένα εντελώς νέο μοντέλο banking. Χωρίς ουρές και, κυρίως, βέβαια, χωρίς κρυφές χρεώσεις αλλά με μηδενικές χρεώσεις, σε όλες τις συναλλαγές, με ένα snap* και σε όλα τα νομίσματα. Όλα γίνονται μέσα από το κινητό: Απλά, άμεσα και με απόλυτη διαφάνεια.

Επίσης, με τη Snappi έχεις ελληνικό IBAN για πληρωμές λογαριασμών, IRIS και χτίσιμο αφορολόγητου, αλλά και όλα όσα χρειάζεται ο χρήστης του σήμερα όπως το να έχει ψηφιακή και φυσική κάρτα και να κάνει άμεσα συναλλαγές.

Και αν χρειάζεσαι λίγο χρόνο για να εξοφλήσεις τις αγορές σου, υπάρχει το Snappi Pay Later, με το οποίο έχεις τη δυνατότητα να αποκτήσεις ό,τι χρειάζεσαι σήμερα και να το πληρώσεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις και, μάλιστα, χωρίς κάρτα. Δηλαδή πρόκειται για μια επιλογή που κάνει τη ζωή όλων πιο ευέλικτη και οι Black Friday προσφορές της είναι ίσως η καλύτερη ευκαιρία για να γνωρίσεις τη Snappi.

Στο σημείο αυτό να σημειώσουμε πως, εάν χρειαστείς κάποια βοήθεια, θα μιλήσεις όχι με bot αλλά με πραγματικούς ανθρώπους για να βρεις λύση, 24 ώρες το 24ωρο.

Η τράπεζα που χωράει στο κινητό σου

Αν το σκεφτείς, σχεδόν όλη μας η ζωή έχει ήδη μεταφερθεί σε ένα κινητό: Οι επαφές, τα εισιτήρια, οι πληρωμές, οι συναντήσεις μας.

Η Snappi έρχεται να προσθέσει σε αυτό το περιβάλλον και μία νέα τραπεζική εμπειρία που συμβαδίζει με τον τρόπο ζωής μας. Και όταν έχεις την πρώτη ελληνική neobank στο κινητό σου, η οποία φροντίζει να κερδίζεις πραγματικά χρήματα με τις προσφορές της Black Friday, τότε μπορείς να πεις ότι έκανες το πιο έξυπνο deal της χρονιάς.

*Ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις τρίτων παρόχων σε αναλήψεις ή διατραπεζικές συναλλαγές. Για συναλλαγές σε ξένο νόμισμα (FCY), η μετατροπή πραγματοποιείται βάσει των ισοτιμιών της Mastercard.