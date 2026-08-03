Ιστορικό ρεκόρ για τις ΑΠΕ στην Ινδία – Υποχωρεί η συμμετοχή του άνθρακα στην ηλεκτροπαραγωγή

Snapshot Η ηλεκτροπαραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ινδία αυξήθηκε 30% τον Ιούλιο του 2025, καλύπτοντας το 20% της συνολικής παραγωγής.

Η συμμετοχή του άνθρακα στο ενεργειακό μείγμα μειώθηκε στο 65,7% τον Ιούλιο, από 69% τον Ιούνιο.

Η παραγωγή από ηλιακή και αιολική ενέργεια ξεπέρασε τα 100 γιγαβάτ στις 13 Ιουλίου, καλύπτοντας το 42,8% της ημερήσιας ηλεκτροπαραγωγής.

Παρά την αύξηση των ΑΠΕ, ο άνθρακας παραμένει η κύρια πηγή ηλεκτροπαραγωγής, με πιθανή ανάγκη αύξησης της χρήσης του λόγω μειωμένης υδροηλεκτρικής παραγωγής.

Η συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ινδία αυξήθηκε 10,4% τον Ιούλιο, φτάνοντας τις 181,79 δισεκατομμύρια κιλοβατώρες. Snapshot powered by AI

Η συμμετοχή του άνθρακα στο ενεργειακό μείγμα της Ινδίας υποχώρησε τον Ιούλιο στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, καθώς η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές κατέγραψε ιστορικό υψηλό, σύμφωνα με στοιχεία της ινδικής κυβέρνησης.

Η ηλεκτροπαραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έφτασε τις 36,25 δισεκατομμύρια κιλοβατώρες (kWh), σημειώνοντας αύξηση 30% σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2025. Έτσι, οι ΑΠΕ κάλυψαν το 20% της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας.

Αντίθετα, η συμμετοχή του άνθρακα μειώθηκε στο 65,7% τον Ιούλιο, από 69% που ήταν τον Ιούνιο, σύμφωνα με υπολογισμούς του Reuters βάσει ημερήσιων στοιχείων του διαχειριστή του ηλεκτρικού δικτύου Grid-India.

Ρεκόρ για ηλιακή και αιολική ενέργεια

Η άνοδος της καθαρής ενέργειας αποδίδεται κυρίως στην εντυπωσιακή αύξηση της παραγωγής από φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα.

Στις 13 Ιουλίου, η συνδυασμένη παραγωγή από ηλιακή και αιολική ενέργεια ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 100 γιγαβάτ, καλύπτοντας το 42,8% της συνολικής ηλεκτροπαραγωγής της χώρας μέσα στην ημέρα – το υψηλότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα.

Όπως επισημαίνει ο αναλυτής του Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), Μανότζ Κουμάρ, η αυξανόμενη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας κατά τις μεσημβρινές ώρες συμπίπτει με τη μέγιστη παραγωγή των φωτοβολταϊκών, γεγονός που ενισχύει σημαντικά τη συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα.

Παραμένει απαραίτητος ο άνθρακας

Παρά τη θεαματική άνοδο των ΑΠΕ, ο άνθρακας εξακολουθεί να αποτελεί τη βασική πηγή ηλεκτροπαραγωγής στην Ινδία.

Σύμφωνα με το CREA, η μειωμένη παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας λόγω των επιπτώσεων του φαινομένου Ελ Νίνιο, σε συνδυασμό με τη συνεχή αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, ενδέχεται να δημιουργήσει έλλειμμα παραγωγής σχεδόν 18 δισεκατομμυρίων κιλοβατωρών.

Εάν επιβεβαιωθεί αυτό το σενάριο, η χώρα πιθανότατα θα αναγκαστεί να αυξήσει εκ νέου την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανθρακικές μονάδες προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της.

Αυξάνεται η συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας

Η συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ινδία αυξήθηκε τον Ιούλιο κατά 10,4% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τις 181,79 δισεκατομμύρια κιλοβατώρες, εξέλιξη που αντανακλά τόσο την ισχυρή οικονομική δραστηριότητα όσο και τη συνεχιζόμενη άνοδο της ενεργειακής ζήτησης στη χώρα.