Η Ελλάδα με 15 ομάδες στην Παγκόσμια Ολυμπιάδα Ρομποτικής 2025 (WRO) - «The future of Robots»

To εισιτήριο για την Παγκόσμια Ολυμπιάδα Ρομποτικής 2025 (World Robot Olympiad™) με θέμα "The future of Robots" που θα γίνει στη Σιγκαπούρη έλαβαν 15 ομάδες μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μετά τον προκριματικό διαγωνισμό της Αθήνας.

Ο προκριματικός διοργανώθηκε από τον WRO Hellas, τον Οργανισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και Επιστήμης με στρατηγικό συνεργάτη την COSMOTE TELEKOM. Oι ομάδες της ελληνικής αποστολής αξιοποίησαν το ΑΙ (Τεχνητή Νοημοσύνη) και το διαδίκτυο των πραγμάτων.

Στην Παγκόσμια Ολυμπιάδα Ρομποτικής 2025, οι ομάδες εξερευνούν τον τρόπο με τον οποίο η ρομποτική μπορεί να συμβάλλει στην επίλυση παγκόσμιων προκλήσεων και να βελτιώσει τη ζωή μας. Ανάμεσα στα έργα που ξεχώρισαν στον προκριματικό διαγωνισμό είναι τα: Project A.R.E.S., ρομποτικό όχημα με AI για εξερεύνηση και χαρτογράφηση υπόγειων δομών στον 'Αρη, το ρομπότ υποστήριξης ηλικιωμένων με χρήση AI, το MarsAquaponics, το ROBO-CLIMA, το DAMATIR, έργο καλλιέργειας φυτών με αισθητήρες και αυτοματισμούς για διαβίωση σε εξωγήινες συνθήκες, καθώς και το Minders Cooker, ένα αυτόνομο ρομπότ-σεφ. Η πορεία των ομάδων προς την Ολυμπιάδα υποστηρίζεται από Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα STEM (Aποθετήριο γνώσης) σε 2 γλώσσες με μαθήματα και εκπαιδευτικό υλικό.

H COSMOTE TELEKOM στα έντεκα χρόνια της στρατηγικής συνεργασίας με τον WRO Hellas έχει συμβάλλει σε 60.000 συμμετοχές μαθητών σε 11 Πανελλήνιους Διαγωνισμούς Εκπαιδευτικής Ρομποτικής & STEM, 18.300 συμμετοχές καθηγητών σε δωρεάν οnline σεμινάρια εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων και 1.250 δωρεάν πακέτα εκπαιδευτικού εξοπλισμού σε σχολεία. Οι επωφελούμενοι από τις δράσεις και πρωτοβουλίες για την εκπαιδευτική ρομποτική και το STEM υπολογίζονται συνολικά σε 360.000.

Η COSMOTE TELEKOM μέσα από τη συστηματική δράση για τη διάδοση της μεθοδολογίας STEM και τη δημιουργία μιας ψηφιακής κοινωνίας για όλους συνδέει τον κόσμο των νέων με τις απεριόριστες δυνατότητες της τεχνολογίας.