Ρωσία: Ένας νεκρός εξαιτίας επιδρομής drones στην περιφέρεια Σαράτοφ

Ρώσοι στρατιώτες πυροβολούν για να καταρρίψουν drone σε άγνωστη περιοχή εντός της Ουκρανίας, στις 7 Νοεμβρίου 2025.

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και υποδομές υπέστησαν ζημιές εξαιτίας επιδρομής drones στη ρωσική περιφέρεια Σαράτοφ, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Όπως αναφέρει ο περιφερειάρχης Ρομάν Μπουσάργκιν σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, προκλήθηκαν «ζημιές σε μη στρατιωτικές υποδομές στο Σαράτοφ» και «ένας θάνατος».

Νωρίτερα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας είχε εκδώσει προειδοποίηση για επιδρομή drones στην περιοχή που βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Βόλγα.

