Ρωσία: Ένας νεκρός εξαιτίας επιδρομής drones στην περιφέρεια Σαράτοφ

Νωρίτερα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας είχε εκδώσει προειδοποίηση για επιδρομή drones στην περιοχή που βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Βόλγα.

Newsbomb

Ρωσία: Ένας νεκρός εξαιτίας επιδρομής drones στην περιφέρεια Σαράτοφ

Ρώσοι στρατιώτες πυροβολούν για να καταρρίψουν drone σε άγνωστη περιοχή εντός της Ουκρανίας, στις 7 Νοεμβρίου 2025. 

Ρωσικό υπουργείο Άμυνας μέσω ΑΡ
ΚΟΣΜΟΣ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και υποδομές υπέστησαν ζημιές εξαιτίας επιδρομής drones στη ρωσική περιφέρεια Σαράτοφ, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Όπως αναφέρει ο περιφερειάρχης Ρομάν Μπουσάργκιν σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, προκλήθηκαν «ζημιές σε μη στρατιωτικές υποδομές στο Σαράτοφ» και «ένας θάνατος».

Νωρίτερα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας είχε εκδώσει προειδοποίηση για επιδρομή drones στην περιοχή που βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Βόλγα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
03:16ΕΡΓΑΣΙΑ

Προκήρυξη ΟΣΥ 2/2025: Για λίγο ακόμα οι αιτήσεις για τις 290 προσλήψεις οδηγών

02:50ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν θα συνεχίσει να «υποστηρίζει αποφασιστικά» τη Χεζμπολάχ

02:26ΚΟΣΜΟΣ

Πολιτική αλλαγή στη Χιλή – Νέος πρόεδρος ο Ρεπουμπλικανός Χοσέ Αντόνιο Καστ

02:00ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε το θάνατο τριών μελών της Χεζμπολάχ

01:36ΚΟΣΜΟΣ

Χιλή: Η υποψήφια της αριστεράς αναγνώρισε την ήττα της στις προεδρικές εκλογές

01:12ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 8Κ/2024: Τα προσωρινά αποτελέσματα για τις 2.217 μόνιμες θέσεις στο Δημόσιο (ΔΕ) – Ξεκίνησαν οι ενστάσεις

00:48ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Νέα 48ωρη απεργία της ΠΕΝΕΝ – Παραμένουν δεμένα τα πλοία RO/RO στα λιμάνια

00:22ΚΟΣΜΟΣ

Μαρόκο: Τουλάχιστον 14 νεκροί από αιφνίδιες πλημμύρες στην παράκτια επαρχία Σάφι

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Τεράστιος κόκκινος δακτύλιος 230 χλμ. εμφανίστηκε στον ουρανό - Το εντυπωσιακό κλικ του φωτογράφου

23:45LIFESTYLE

Τα «Φιλαράκια» ενώνουν τις δυνάμεις τους σε φιλανθρωπική δράση για τον Μάθιου Πέρι

23:37ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ «έριξε» το κέρμα στην τελετή έναρξης του αγώνα Army-Navy και έγινε viral

23:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Επίθεση σε ΕΠΟ και Λανουά - «Κανείς δεν θα καταφέρει να μας σταματήσει»

23:29ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Λεονάρντο Ντι Κάπριο: «Μετανιώνω ακόμα που δεν είπα το ναι – Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη στιγμή που μου μίλησε ο Άντερσον για το Boogie Nights»

23:22ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Κολομβία: Τουλάχιστον 10 νεκροί και 20 τραυματίες σε τροχαίο με σχολικό λεωφορείο

23:15ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League Βαθμολογία: Η αγωνιστική της ΑΕΚ, πλησιάζει τετράδα ο Παναθηναϊκός

23:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - Βόλος 2-1: Ντέσερς και Λαφόν έκαναν τη διαφορά

23:09ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στο Σίδνεϊ: Νέο συγκλονιστικό βίντεο - Η στιγμή που άνδρας αψηφά τον ένοπλο τρομοκράτη

22:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Παναθηναϊκός - Βόλος 2-1 (ΤΕΛΙΚΟ): Με Ντέσερς και Λαφόν επέστρεψε στις νίκες

22:58ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορική αλλαγή στην Παναγία των Παρισίων: Αντικαθίστανται τα βιτρώ του 19ου αιώνα - Πλήθος αντιδράσεων

22:47ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στο Σίδνεϊ: Πατέρας και γιος οι δράστες της επίθεσης - Στους 16 οι νεκροί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφωνούν ECMWF και GFS για τα Χριστούγεννα - Επιβεβαιώνουν Ιταλοί μετεωρολόγοι

16:08ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστικά πλάνα: Παιδόφιλος εκτελείται στον δρόμο λίγες ώρες μετά την αποφυλάκισή του

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο αντικυκλώνας καταρρέει, νέα κακοκαιρία χτυπά την Ανατολική Μεσόγειο - Τι θα γίνει τα Χριστούγεννα

20:09ΚΟΣΜΟΣ

Φωτογραφίες Επστάιν: Οι 8 περίεργες κρυφές λεπτομέρειες που ελάχιστοι παρατήρησαν

22:47ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στο Σίδνεϊ: Πατέρας και γιος οι δράστες της επίθεσης - Στους 16 οι νεκροί

11:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Μπορώ να ζήσω και να πραγματοποιήσω το αμερικανικό όνειρο μου εδώ, στην Αθήνα»

21:20ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Λογαριασμός νερού 7.000 ευρώ για κατανάλωση 1,5 εκατομμύριου λίτρων

08:48ΚΟΣΜΟΣ

Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο

21:14ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στο Σίδνεϊ: Ο ήρωας της παραλίας Μποντάι - Ο οπωροπώλης που αντιμετώπισε τους τρομοκράτες

16:00ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί αγνοήθηκε η Μοσάντ - Η προειδοποίηση για δίκτυο 11.000 τρομοκρατών σε Αυστραλία, Ελλάδα και Γερμανία

12:15ΕΛΛΑΔΑ

Κρίσιμη σύσκεψη αγροτών στη Νίκαια: «Αν δεχτεί ο Μητσοτάκης τα αιτήματά μας σταματάμε, αλλιώς θα το πάμε μέχρι τέλους», λέει στο Newsbomb μέλος της επιτροπής αγώνα Προμαχώνα

08:56ΕΛΛΑΔΑ

Το Ρουμλούκι και η σχέση του… με τον Μέγα Αλέξανδρο

10:43WHAT THE FACT

Ανακαλύφθηκε νέο είδος ψαριού - Διαθέτει ένα επιπλέον όργανο

17:29ΕΛΛΑΔΑ

«Βόμβα» στη showbiz: Έρχεται καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση κατά κορυφαίου Έλληνα τραγουδιστή

23:09ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στο Σίδνεϊ: Νέο συγκλονιστικό βίντεο - Η στιγμή που άνδρας αψηφά τον ένοπλο τρομοκράτη

09:29ΚΟΣΜΟΣ

Το έτος της «σύγκρουσης» ρομπότ και ανθρώπων στην Ευρώπη ανακοίνωσε η Europol

18:41ΕΛΛΑΔΑ

Τραγική κατάληξη: Πέθανε ξαφνικά ο άνδρας που γρονθοκόπησε γιατρό στο νοσοκομείο Αιγίου

20:36ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Δείτε πώς είναι σήμερα η μικρή Όλια από τη «Λένη» - Η πορεία της στη λυρική σκηνή

09:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή – Προϋπολογισμός: «Πήρατε 1 δισ και το έχετε κάνει κόλλυβα», είπε ο Πολάκης – Απάντηση Παπαθανάση: «Είδαμε πώς αλλάξατε την Ελλάδα»

15:06ΚΟΣΜΟΣ

Η Σάσων της Αλβανίας (ελληνική ως το 1914), η ιστορία της και… ο γαμπρός του Τραμπ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ