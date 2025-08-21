Νικήτας Κακλαμάνης: Τι απαντά για το επίδομα επικινδυνότητας των υπαλλήλων της Βουλής

«Λένε απίστευτα ψεύδη», ανέφερε ο Νικήτας Κακλαμάνης, κληθείς να σχολιάσει τι ισχύει τελικά για το επίδομα επικινδυνότητας μετά τον σάλο που ξέσπασε 

Νικήτας Κακλαμάνης: Τι απαντά για το επίδομα επικινδυνότητας των υπαλλήλων της Βουλής
Σάλο προκάλεσαν τις τελευταίες ημέρες δημοσιεύματα που εμφάνιζαν όλους τους υπαλλήλους της Βουλής να λαμβάνουν «επίδομα βαρέων» από 2.500 μέχρι 4.000 ευρώ αναδρομικά με απόφαση που υπεγράφη από τον Νικήτα Κακλαμάνη.

Μιλώντας στο OPEN ο πρόεδρος της Βουλής ξεκαθάρισε ότι «πρόκειται για επίδομα ανθυγιεινής εργασίας και όχι επικίνδυνης» και συμπλήρωσε ότι δίδεται με βάση «νόμο του 2015, που αναθεωρήθηκε το 2024».

Ο κ. Κακλαμάνης ξεκαθάρισε ότι το συγκεκριμένο επίδομα θα δοθεί αναδρομικά στις καθαρίστριες, στις νοσηλεύτριες και στους εργάτες της Βουλής.

«Κάθισα και διάβαζα τερατώδη πράγματα, ότι θα το λάβουν οι πρακτικογράφοι, ότι θα το λάβουν οι κλητήρες που μεταφέρουν τα νερά στις επιτροπές. Αυτά είναι απίστευτα ψεύδη. Επίσης, όλα αυτά γίνονται από τον προϋπολογισμό της Βουλής, δεν ζητήσαμε λεφτά από πουθενά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νικήτας Κακλαμάνης για να προσθέσει: «Είναι ωραία η κριτική στη Βουλή αλλά να λένε και τι έχει κάνει η Βουλή».

Νικήτας Κακλαμάνης: Τι απαντά για το επίδομα επικινδυνότητας των υπαλλήλων της Βουλής

