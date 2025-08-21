Τι ισχύει με το επίδομα επικινδυνότητας των υπαλλήλων της Βουλής

Η κυβέρνηση βάζει τέλος στα σενάρια που διακινούνται το τελευταίο διάστημα για «δωράκι» του προέδρου της Βουλής στους υπαλλήλους

Κώστας Τσιτούνας

Συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Eurokinissi
Σάλο προκάλεσαν τις τελευταίες ημέρες δημοσιεύματα που εμφάνιζαν όλους τους υπαλλήλους της Βουλής να λαμβάνουν «επίδομα βαρέων» από 2.500 μέχρι 4.000 ευρώ αναδρομικά με απόφαση που υπεγράφη από τον Νικήτα Κακλαμάνη.

Η κυβέρνηση, όμως, διαψεύδει κατηγορηματικά την πληροφορία, κάνοντας λόγο για «ψευδές και ανυπόστατο σενάριο» που κυκλοφόρησε μέσα στο καλοκαίρι.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ξεκαθάρισε ότι «δεν υπάρχει κανένα επίδομα επικινδυνότητας για τους υπαλλήλους της Βουλής» και τόνισε πως η σχετική συζήτηση που έγινε στο Κοινοβούλιο δεν αφορούσε νέα παροχή, αλλά την απλή προσαρμογή στη νομοθεσία που ήδη ισχύει για το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων.

Όπως είπε ο κύριος Μαρινάκης η απόφαση δεν αφορά οριζόντια όλους τους υπαλλήλους της Βουλής αλλά συγκεκριμένες ειδικότητες και κατηγορίες που μπορούν να υπαχθούν στο νόμο του 2015.

«Το επίδομα επικινδυνότητας στους υπαλλήλους της Βουλής δεν υπάρχει. Ήταν ένα ψευδές δημοσίευμα, το οποίο βγήκε μέσα στο καλοκαίρι. Δεν νομοθέτησε ή αποφάσισε κάτι η Βουλή το οποίο δίνει σε κάποιον επίδομα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον κ. Μαρινάκη, στη σχετική διάσκεψη των κομμάτων αποφασίστηκε, με τη σύμφωνη γνώμη σχεδόν όλων, η εφαρμογή της νομοθεσίας του 2015 που διέπει τους δημοσίους υπαλλήλους. «Δεν αποφασίστηκε να δοθεί κάποιο επίδομα», υπογράμμισε, απορρίπτοντας κατηγορηματικά τις φήμες περί προνομιακής μεταχείρισης.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι το επίδομα αφορά έναν πολύ μικρό αριθμό υπαλλήλων της Βουλής, συγκεκριμένων ειδικοτήτων – όπως οι καθαρίστριες – που ήδη το δικαιούνται βάσει της κείμενης νομοθεσίας. «Δεν αποφασίστηκε κανένα επίδομα να δοθεί σε κανέναν υπάλληλο που δεν το δικαιούταν μέχρι πρότινος», ξεκαθάρισε.

Με την παρέμβαση αυτή, η κυβέρνηση επιχειρεί να βάλει τέλος στη σύγχυση που προκάλεσαν τα αναληθή δημοσιεύματα και να καταστήσει σαφές ότι δεν υπήρξε καμία νέα οικονομική παροχή προς τους εργαζόμενους της Βουλής.

Να σημειώσουμε ότι τα σενάρια του μπόνους σε όλους τους υπαλλήλους της Βουλής είχαν προκαλέσει οργίλη αντίδραση από τους εποχικούς πυροσβέστες και από εργαζόμενους στο χώρο της υγείας.

