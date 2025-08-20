«Fake news» τα δημοσιεύματα για επίδομα επικινδυνότητας στους υπαλλήλους της Βουλής

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στον ΣΚΑΪ ξεκαθάρισε ότι τα δημοσιεύματα που αναφέρονται σε δήθεν επίδομα επικινδυνότητας και βαρέων στους υπαλλήλους της Βουλής είναι ψευδή.

Όπώς ανέφερε, πρόκειται για επιδόματα που εμπίπτουν στη νομοθεσία του 2015 και αφορούν έναν μικρό αριθμό υπαλλήλων που το δικαιούνται.

«Το επίδομα επικινδυνότητας στους υπαλλήλους της Βουλής δεν υπάρχει, ήταν ένα ψευδές δημοσίευμα, το οποίο βγήκε μέσα στο καλοκαίρι. Δεν νομοθέτησε ή αποφάσισε κάτι η Βουλή, το οποίο δίνει σε κάποιον επίδομα Στη σχετική διάσκεψη που έγινε, με τη σύμφωνη γνώμη σχεδόν όλων των κομμάτων, αποφασίστηκε η προσαρμογή στη νομοθεσία που ισχύει για τους υπόλοιπους δημοσίους υπαλλήλους. Δεν αποφασίστηκε να δοθεί κάποιο επίδομα.

Είναι η νομοθεσία του 2015, η οποία εφαρμόζεται μέχρι σήμερα με τη σύμφωνη γνώμη όλων των υπολοίπων κομμάτων και των εκπροσώπων των κομμάτων αυτών. Είναι και για έναν πολύ μικρό αριθμό υπαλλήλων που ήδη δικαιούνται το επίδομα, ειδικότητες όπως είναι οι καθαρίστριες. Άρα δεν αποφασίστηκε κανένα επίδομα να δοθεί σε κανέναν υπάλληλο που δεν το δικαιούταν μέχρι πρότινος», σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΙ.