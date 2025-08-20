Μαρινάκης: «Ψευδές το δημοσίευμα για επίδομα επικινδυνότητας στους υπαλλήλους της Βουλής»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης διέψευσε κατηγορηματικά τα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για χορήγηση επιδόματος επικινδυνότητας στους υπαλλήλους της Βουλής. Μιλώντας σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, ξεκαθάρισε ότι δεν υπήρξε καμία σχετική απόφαση, διευκρινίζοντας ότι το ισχύον θεσμικό πλαίσιο αφορά αποκλειστικά ειδικότητες που ήδη το δικαιούνται, όπως οι καθαρίστριες.

«Δεν υπάρχει επίδομα επικινδυνότητας για τους υπαλλήλους της Βουλής. Πρόκειται για ένα ψευδές δημοσίευμα που κυκλοφόρησε μέσα στο καλοκαίρι. Η Βουλή δεν νομοθέτησε ούτε αποφάσισε κάτι που να προβλέπει την παροχή τέτοιου επιδόματος. Στη σχετική διάσκεψη, με τη σύμφωνη γνώμη σχεδόν όλων των κομμάτων, απλώς αποφασίστηκε να ισχύσει για τη Βουλή το ίδιο νομικό πλαίσιο που εφαρμόζεται για τους υπόλοιπους δημοσίους υπαλλήλους» τόνισε.

Ο κ. Μαρινάκης υπενθύμισε ότι η συγκεκριμένη νομοθεσία θεσπίστηκε το 2015 και εξακολουθεί να εφαρμόζεται έως σήμερα, με τη σύμφωνη γνώμη όλων των πολιτικών κομμάτων. «Το επίδομα αφορά έναν πολύ μικρό αριθμό υπαλλήλων, που ήδη το δικαιούνται λόγω της ειδικότητάς τους, όπως είναι οι καθαρίστριες. Συνεπώς, δεν αποφασίστηκε να δοθεί κανένα νέο επίδομα σε υπαλλήλους που δεν το λάμβαναν μέχρι τώρα», κατέληξε.