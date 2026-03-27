Έναρξη συνεργασίας Ελλάδας - ΗΠΑ για την εντατικοποίηση επιστροφών παράνομων μεταναστών

Σε φάση ενημέρωσης και επιμόρφωσης από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκονται οι υπηρεσίες του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, με σκοπό την αξιοποίηση σύγχρονων και καινοτόμων πρακτικών για την ενίσχυση των επιστροφών παράτυπων μεταναστών. Η πρωτοβουλία αυτή υλοποιείται κατόπιν απόφασης του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, οι επαφές μεταξύ των αρμόδιων ελληνικών και αμερικανικών αρχών ξεκίνησαν επίσημα σήμερα, 27 Μαρτίου, με τη διοργάνωση του πρώτου ενημερωτικού σεμιναρίου. Η ενέργεια αυτή αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου πλαισίου συνεργασίας για την αντιμετώπιση ζητημάτων που συνδέονται με την παράνομη μετανάστευση.

Στο πλαίσιο του σεμιναρίου παρουσιάστηκε η ψηφιακή εφαρμογή Customs Border Protection Home, την οποία αξιοποιούν οι αμερικανικές αρχές για τις διαδικασίες επιστροφών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η εφαρμογή αυτή συμβάλλει στη διασφάλιση οργανωμένων, αξιοπρεπών και εθελοντικών επιστροφών, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα των σχετικών διαδικασιών.

Το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου επισημαίνει ότι τόσο το ίδιο όσο και η ελληνική κυβέρνηση επιδιώκουν την περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση της συνεργασίας με τις ΗΠΑ. Η συνεργασία αυτή αναμένεται να επεκταθεί και σε άλλους σημαντικούς τομείς διαχείρισης της παράνομης μετανάστευσης, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της φύλαξης των συνόρων και στην ενδυνάμωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

