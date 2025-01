Ταινιοθήκη της Ελλάδος: Διήμερο αφιέρωμα στις βραβευμένες ταινίες του Φεστιβάλ Ολυμπίας

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους επιστρέφει στην Αθήνα και την Ταινιοθήκη της Ελλάδος (Ιερά Οδός 48, μετρό Κεραμεικός) με ένα συναρπαστικό διήμερο αφιερωμένο στον κινηματογράφο για παιδιά, εφήβους, νέους και όλη την οικογένεια.

To Σαββατοκύριακο 25 και 26 Ιανουαρίου θα προβληθούν στην Ταινιοθήκη οι βραβευμένες ταινίες της 27ης διοργάνωσης του Φεστιβάλ και της 24ης Ευρωπαϊκής Συνάντησης Νεανικής Οπτικοακουστικής Δημιουργίας “Camera Zizanio”, δίνοντας μια καλή ευκαιρία στους σινεφίλ όλων των ηλικιών να πάρουν μια μικρή γεύση του τι συμβαίνει κάθε χρόνο στο Φεστιβάλ Ολυμπίας, αυτή την πρότυπη διοργάνωση πολιτιστικής αποκέντρωσης που προσελκύει χιλιάδες παιδιά ετησίως.

Θα προβληθούν ταινίες μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ και animation μικρού και μεγάλου μήκους. Eδώ θα βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα του διημέρου:

https://olympiafestival.gr/2023/26oiff-tainiothiki/

Οι δημιουργοί των ταινιών του φετινού Φεστιβάλ Ολυμπίας παρακολουθούν με την κάμερά τους τις μικρές ηρωίδες και τους μικρούς ήρωες να βιώνουν την ξεγνοιασιά της ηλικίας τους, να ορθώνουν το ανάστημα τους και να ενηλικιώνονται, να ζουν τα πρώτα ερωτικά σκιρτήματα, να νικούν μέσα από τη φιλία και την αλληλεγγύη, να αντιμετωπίζουν ηθικά διλήμματα, να διαχειρίζονται τους φόβους τους, να κυνηγούν τα όνειρά τους αλλά και να αναμετρώνται με πολύ δύσκολες καταστάσεις: τον πόλεμο, τις κοινωνικές διακρίσεις και τον αποκλεισμό, την ενδοοικογενειακή βία, την ασθένεια και την απώλεια.

Στην Ταινιοθήκη θα παρακολουθήσουμε ταινίες για τον αυτισμό (Χαιρετίσματα από τον Άρη, Νευρότυποι), την θέση της γυναίκας και το γάμο εφήβων στο Αφγανιστάν (Αόρατη), την κακοποίηση και το θρησκευτικό φανατισμό (Η Βίβλος των Πάντων) -θέματα καυτά αλλά ιδωμένα με φρεσκάδα, ευαισθησία, ακόμα και χιούμορ.

Αλλά και ταινίες για τον έρωτα όπως τον βιώνει ο 17χρονος νεαρός Σαμάνος, ο ήρωας στην Πόλη του ανέμου (βραβείο καλύτερης ταινίας του φεστιβάλ) ή για το πρώτο φιλί στο απολαυστικό Μπλιάξ!.

Θέλεις τα σημαντικότερα νέα της ημέρας στο e-mail σου; Κάνε εγγραφή στο newsletter του newsbomb.gr Email ΕΓΓΡΑΦΗ Έχω διαβάσει, κατανοώ και αποδέχομαι τους όρους χρήσης του ιστότοπου της εταιρείας Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι άνω των 18 ετών ή ότι βρίσκομαι υπό την εποπτεία γονέα ή κηδεμόνα ή επιτρόπου

Ζωές παιδιών και εφήβων από όλο τον κόσμο, τόσο διαφορετικές και συνάμα τόσο ίδιες.

Οι βραβευμένες ταινίες της Camera Zizanio, ελληνικές και διεθνείς, φτιαγμένες απο παιδιά και νέους, δίνουν μια μοναδική ευκαιρία στο κοινό όλων των ηλικιών να αντιμετωπίσει τους προβληματισμούς που εκφράζουν ενεργά τα ίδια τα παιδιά (4-20 χρονών) μέσω της κινηματογραφικής γλώσσας. Ενδεικτικά να αναφέρουμε πως η ελληνική επιτροπή των παιδιών της τρίτης ηλικιακής κατηγορίας (17-20 χρονών) βράβευσε φέτος το Καλλιτεχνικό Σχολείο Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης για την ταινία Άλλη μία με θέμα τη βία κατά των γυναικών και τις γυναικοκτονίες.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμα την εκδήλωση-συζήτηση OLYMPIA EFFECT, άκου το (παιδικό) κοινό σου που θα διεξαχθεί το Σάββατο 25/1 στις 18:45, καθώς και τις βραβευμένες ελληνικές μικρού μήκους ταινίες του αφιερώματος ΙΧΝΗ: προς έναν σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο για παιδιά και νέους το οποίο εγκαινιάστηκε με επιτυχία τον Δεκέμβριο. Στις προβολές, την Κυριακή 26/1 στις 19:00, θα παρευρεθούν οι Έλληνες δημιουργοί των ταινιών.

Το πρόγραμμα του διημέρου στην Ταινιοθήκη είναι αντιπροσωπευτικό των τάσεων που επικρατούν διεθνώς στον κινηματογράφο για την παιδική και νεανική ηλικία και μεριμνά ώστε να υπάρχει εκφραστική πολυμορφία και να εκπροσωπούνται χώρες που η κινηματογραφία τους είναι άγνωστη στο ευρύ κοινό.

Οι ταινίες του Φεστιβάλ Ολυμπίας δεν φοβούνται να αποκαλύψουν στα παιδιά όλες τις πτυχές της αληθινής ζωής. Καταπιάνονται με μια ευρεία γκάμα θεμάτων που απασχολούν τα παιδιά και τους νέους (σχέσεις, οικογένεια σχολικό περιβάλλον, απώλεια, διαφορετικότητα κλπ.), αλλά και με όλες τις όψεις του σύγχρονου κόσμου, που έχουν άμεσο ή έμμεσο αντίκτυπο στη ζωή των παιδιών.

*Οι βραβευμένες ταινίες του 27ου Φεστιβάλ Ολυμπίας

Η Βίβλος των Πάντων | The Book of Everything, Ineke Houtman, Ολλανδία, 2024, 90’

Βραβείο της Ομοσπονδίας Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδας (ΟΚΛΕ)

Άμστερνταμ, 1961. Ο 9χρονος Τόμας βιώνει, μαζί με τη μεγαλύτερη αδερφή του και τη μητέρα του, την καταπίεση από τον αυστηρά θρησκευόμενο πατέρα του. Χάρη στη ζωηρή του φαντασία, ο Τόμας βρίσκει τρόπους να ξεφύγει από αυτήν την καταπιεστική πραγματικότητα. Στο τέλος, με τη βοήθεια του φανταστικού του φίλου, του “Ιησού”, και της φιλελεύθερης γειτόνισσάς του, κυρίας Βαν Άμερσφοορτ, τολμά να επαναστατήσει εναντίον του πατέρα του. Η ευτυχία ξεκινά όταν πάψεις να φοβάσαι.

Πεταλούδα | Butterfly, Florence Miailhe, Γαλλία, 2024, 15’

Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους Animation της Διεθνούς Κριτικής Επιτροπής Νέων

Ένας άνδρας κολυμπάει στη θάλασσα. Μνήμες έρχονται στην επιφάνεια. Όλες συνδέονται με το νερό, από την παιδική του ηλικία μέχρι την ενήλικη ζωή του. Αυτή είναι η ιστορία της τελευταίας του βουτιάς.

Πόλη του ανέμου | City of Wind, Lkhagvadulam Purev-Ochir, Γαλλία-Μογγολία-Πορτογαλία- Ολλανδία-Γερμανία-Κατάρ, 2023, 103’

Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μεγάλου Μήκους Μυθοπλασίας της Διεθνούς Κριτικής Επιτροπής

Ο Ζε είναι ένας συνεσταλμένος 17χρονος σαμάνος. Μελετάει σκληρά για το σχολείο, με στόχο να πετύχει στην ψυχρή και σκληρή κοινωνία της σύγχρονης Μογγολίας, ενώ ταυτόχρονα επικοινωνεί με τα προγονικά πνεύματα για να βοηθήσει τους ανθρώπους της κοινότητάς του. Αλλά, όταν ο Ζε συναντά τη Μαραλά, οι αισθήσεις του ξυπνούν και μια άλλη πραγματικότητα αρχίζει να ξεδιπλώνεται.

Χαιρετίσματα από τον Άρη | Greetings from Mars, Sarah Winkenstette, Γερμανία, 2024, 84’

Βραβείο Ευρωπαϊκής Ένωσης Παιδικού Κινηματογραφου (ECFA) για Μεγάλου Μήκους Ταινία

Ο Τομ είναι διαφορετικός από τα άλλα παιδιά. Δεν του αρέσουν οι αλλαγές, τα κόκκινα πράγματα, και οι δυνατοί ήχοι που τον παραλύουν. Η ειδικότητά του είναι το διάστημα. Του αρέσει να τρέχει φορώντας τη στολή του αστροναύτη, και στις δύσκολες στιγμές επιλέγει να φοράει το κράνος του. Όταν προκύπτει ξαφνικά η ανάγκη η μητέρα του να ταξιδέψει στην Κίνα, ο Τομ πρέπει να πάει να μείνει με τους παππούδες του. Ή μήπως στην πραγματικότητα πρόκειται για μια αποστολή στον Άρη; Μία ταινία για τον αυτισμό.

Στη Σκιά του Κυπαρισσιού | In the Shadow of the Cypress, Hossein Molayemi & Shirin Sohani, Ιράν, 2023, 20’

Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους Animation της Διεθνούς Κριτικής Επιτροπής

Ένας καπετάνιος που υποφέρει από διαταραχή μετατραυματικού στρες ζει με την κόρη του και παλεύει να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες. Θέλει να είναι ένας στοργικός πατέρας. Μια μέρα, συμβαίνει κάτι αναπάντεχο -ένα γεγονός που μπορεί είτε να φέρει νέα προβλήματα είτε να αποδειχθεί μια μεταμφιεσμένη ευλογία.

Τέρατα κάτω από το κρεβάτι | Monsters, Lotte Salomons, Ολλανδία, 2023, 26’

Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους της Κριτικής Επιτροπής Παιδιών έως 12 ετών

Σε ένα αναδημιουργημένο υπνοδωμάτιο, τρία κορίτσια διαφορετικής καταγωγής, των οποίων οι οικογένειες κατέφυγαν για διάφορους λόγους στην Ολλανδία, σχεδιάζουν και περιγράφουν το φανταστικό τους τέρας, τον Cappi Don Liii. Καθώς σκέφτονται το τέρας, αναλογίζονται ευχάριστες και λιγότερο χαρούμενες αναμνήσεις, μιλούν για την εμπειρία τους στο κέντρο αιτούντων άσυλο και αποτιμούν τη δύναμη της φιλίας και της φαντασίας.

Η αόρατη | Na marei, the invisible, Lea-Jade Horlier, Γαλλία, 2023, 22’

Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους Μυθοπλασίας της Διεθνούς Κριτικής Επιτροπής Νέων

Ο 15χρονος Ζαΐντ ζει στα περίχωρα της Καμπούλ με τη μητέρα και την αδερφή του. Ισορροπώντας ανάμεσα σε σχολείο, φίλους και προσωπικά ενδιαφέροντα, μοιάζει να ευημερεί σε μια πόλη κατεστραμμένη από τον πόλεμο. Όταν, όμως, η μητέρα του του ανακοινώνει ότι ήρθε η ώρα να παντρευτεί, τα όνειρά του καταρρέουν και το μεγάλο του μυστικό, το διαβατήριο του στην ελευθερία, πρέπει να αποκαλυφθεί.

Ο ομφαλός της Σελήνης | The Navel of the Moon, Sara Lourenço António, Julia Grupińska, Bokang Koatja, Ezequiel Garibay Cires & Tian Westraad, Γαλλία, 2023, 8’

Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους Animation της Κριτικής Επιτροπής Παιδιών 13 ετών και άνω

Ο Τσάβα, ένας Μεξικανός μηχανικός αυτοκινήτων, πρέπει να πάει τον γιο του στο φεγγάρι για να εκπληρώσει την τελευταία επιθυμία της αείμνηστης μητέρας του.

Νευρότυποι | Neurotypes, Maija Hirvonen, Φινλανδία, 2024, 76’

Βραβείο Ευρωπαϊκής Ένωσης Παιδικού Κινηματογραφου (ECFA) για Ταινία Ντοκιμαντέρ

Η Αΐντα, ένα παιδί στο φάσμα του αυτισμού, αποφασίζει να αντιμετωπίσει τις κοινωνικές δομές που εμποδίζουν την εκπαίδευσή της, με τη βοήθεια της μητέρας, Γιοχάνα, η οποία τη φροντίζει. Με αποφασιστικότητα, η Αΐντα αμφισβητεί τα τρέχοντα πρότυπα για να προωθήσει την αποδοχή και την ισότητα. Η άσκηση πολιτικής επιρροής απαιτεί χρόνο και ενέργεια. Θα μπορέσει το αχτύπητο δίδυμο μητέρας-κόρης να αλλάξει μια κοινωνία που παρέχει μόνο οίκτο;

Παλαιστινιακά νησιά | Palestine Islands, Nour Ben Salem & Julien Menanteau, Παλαιστίνη-Γαλλία, 2023, 22’

Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους Μυθοπλασίας της Κριτικής Επιτροπής Παιδιών 13 ετών και άνω

Η Μαχά ανήκει στην τελευταία γενιά Παλαιστίνιων προσφύγων στον καταυλισμό της Μπαλάτα. Όταν ο τυφλός παππούς της αρρωσταίνει, καταστρώνει ένα περίπλοκο σχέδιο για να τον πείσει ότι το τείχος έχει πέσει και ο δρόμος της επιστροφής στην πατρίδα είναι ανοιχτός.

Χαρτζιλίκι | Pocket change, Daniël Bakker, Ολλανδία, 2023, 19’

Βραβείο Ευρωπαϊκής Ένωσης Παιδικού Κινηματογράφου (ECFA) για Μικρού Μήκους Ταινία

Όταν η 9χρονη Ίντι μαθαίνει ότι ο πατέρας της δεν έχει αρκετά χρήματα για να προσφέρει κέρασμα στο σχολείο για τα γενέθλιά της, νιώθει τρομερά ντροπιασμένη. Θέλοντας με κάθε τρόπο να κρατήσει μυστική την κατάσταση στο σπίτι από τους συμμαθητές της, αποφασίζει να φτιάξει μόνη της το κέρασμα.

Μπλιαξ! | Yuck!, Loïc Espuche, Γαλλία, 2024, 13’

Ειδική Μνεία από τη Διεθνή Κριτική Επιτροπή Ταινιών Μικρού Μήκους

Μπλιάξ! Τα ζευγάρια που φιλιούνται στο στόμα είναι αηδιαστικά. Και το χειρότερο είναι ότι δεν μπορείς να τα αποφύγεις: όταν οι άνθρωποι είναι έτοιμοι να φιληθούν, τα χείλη τους γίνονται ροζ και αστραφτερά. Ο μικρός Λεό κοροϊδεύει όσους φιλιούνται, όπως και όλα τα παιδιά στο κάμπινγκ. Αλλά έχει ένα μυστικό: το δικό του στόμα έχει αρχίσει να λαμπυρίζει.

*ΙΧΝΗ: προς έναν σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο για παιδιά και νέους

Στο αφιέρωμα ΙΧΝΗ του 27ου Φεστιβάλ Ολυμπίας, συμπεριλήφθηκαν δέκα ελληνικές μικρού μήκους ταινίες, μυθοπλασίας και animation, σπουδαστικές και μη, με κοινό τους χαρακτηριστικό ότι αποτελούν ευαίσθητες προσλήψεις της πραγματικότητας μέσα από το παιδικό και το εφηβικό βλέμμα.

Το αφιέρωμα εγκαινιάστηκε με την αισιοδοξία ότι θα έχουμε και του χρόνου επαρκείς ελληνικούς τίτλους ώστε να το επαναλάβουμε, αλλά και με τη συναίσθηση ότι χρειάζεται δουλειά απ’ όλους τους εμπλεκόμενους στην παραγωγή ώστε να καλυφθεί το σημαντικό κενό για ποιοτικές κινηματογραφικές ταινίες για παιδιά και εφήβους στη χώρα μας.

numb, Δέσποινα Κούρτη, 2024, 20’

Βραβείο Καλύτερης Ελληνικής Ταινίας Μικρού Μήκους από τη Διεθνή Κριτική Επιτροπή

Η Μαρία μετεωρίζεται ανάμεσα στην παιδική και την εφηβική ηλικία. Μετά τον ξαφνικό θάνατο ενός συμμαθητή της, έρχεται ξανά αντιμέτωπη με την απώλεια. Προσπαθώντας να διαχειριστεί αυτή την απουσία, η Μαρία αναζητά τον δικό της τρόπο να αποχαιρετήσει το αγαπημένο της πρόσωπο.

Γκέκας, Δημήτρης Μουτσιάκας, 2024, 26’

Ειδική μνεία από τη Διεθνή Κριτική Επιτροπή

Ο Βασίλης ζει με τον πατέρα του σε ένα χωριό στην ελληνική ύπαιθρο. Όταν γίνεται 12, ο πατέρας του του αγοράζει ένα όπλο κι ένα κυνηγόσκυλο και αρχίζει να τον εκπαιδεύει ως κυνηγό.

Χιονόμπαλες, Γρηγόρης Βαρδαρινός, 2024, 16’

Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους Μυθοπλασίας της Κριτικής Επιτροπής Παιδιών έως 12 ετών

Ένας γιος που μεγαλώνει μέσα σ’ ένα μεγάλο ψέμα κι ένας πατέρας που αποφασίζει να του αποκαλύψει την αλήθεια και να κάνουν μια νέα αρχή.

Χρυσά βαστά, Φοίβος Κοντογιάννης, 2024, 15’

Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους Μυθοπλασίας της Διεθνούς Κριτικής Επιτροπής

Ελληνική επαρχία, δεκαετία του 1960. Ένας 6χρονος τσιγγάνος, παλεύει με τους νταήδες του σχολείου, έναν αυταρχικό πατέρα και μια βαθιά ρατσιστική κοινωνία. Παιδί άπορης οικογένειας, το όνειρό του να γίνει μουσικός μοιάζει άπιαστο. Αλλά ο μικρός δεν το βάζει κάτω με τίποτα, θέλει να γίνει ένας από τους καλύτερους σολίστες κλαρίνου στον κόσμο. Μια ταινία για την παιδική ηλικία του μουσικού Γ.Μάγγα.

Οι ταινίες του προγράμματος θα προβληθούν παρουσία των δημιουργών και θα ακολουθήσει Q&A.

*Τα βραβεία της Camera Zizanio (ταινίες φτιαγμένες από παιδιά για παιδιά)

Στις προβολές της Camera Zizanio θα γίνουν και οι απονομές στους εκπροσώπους αθηναϊκών σχολείων που δεν μπόρεσαν να βρεθούν τον Δεκέμβρη στον Πύργο για να παραλάβουν τα βραβεία τους.

Βραβευμένες ταινίες της 24ης Camera Zizanio (1)

Τα σοκολατάκια του επιστάτη / 3ο Δημοτικό Σχολείο Πλωμαρίου / 10’

Ελληνικό τμήμα / 3ο Βραβείο A’ Κατηγορίας (έως 12 ετών)

Η πρόθεση…μεγάλη υπόθεση / Δημοτικό Σχολείο Καλλιφύτου Δράμας / 8’

Ελληνικό τμήμα / 2o Βραβείο A’ Κατηγορίας (έως 12 ετών)

Αντίο για πάντα, 3ο Δημοτικό Σχολείο Πλωμαρίου, 10’

Ελληνικό τμήμα / 1ο ΒραβείοA’ Κατηγορίας (έως 12 ετών)

Katora / Harsh Singh Rawat, Sanket Pramod Chothe, Shreshtha Rawal / India / 3’

Διεθνές τμήμα, Ειδική μνεία Γ’ Κατηγορίας (17 έως 20 ετών)

Fairy tale / Evgeny Grig / Ρωσία / 7’

Ευρωπαϊκό τμήμα / 3ο Βραβείο Γ’ Κατηγορίας (17 έως 20 ετών)

My life in art – “cameraman” / Anano Gogia / Γεωργία / 10’

Ευρωπαϊκό τμήμα / 2ο Βραβείο Β’ Κατηγορίας (13 έως 16 ετών)

Crime Never Gets Old / William Manning / Canada / 5’

Διεθνές τμήμα / 1ο Βραβείο Γ’ Κατηγορίας (17 έως 20 ετών)

Ο Γνωστός Άγνωστος / 2ο Πρότυπο ΓΕΛ Αθηνών / 10’

Ελληνικό τμήμα / Ειδικό Βραβείο Νίκου Καβουκίδη

Ο άνθρωπος ορχήστρα / Δημήτρης Τραχάνης / 10’

Ελληνικό τμήμα / 3ο Βραβείο Γ’ Κατηγορίας (17 έως 20 ετών)

Χαμένη στην εικόνα / Όμιλος κινηματογράφου 1ου Γυμνασίου Χολαργού / 9’

Ελληνικό τμήμα / 2ο Βραβείο Β’ Κατηγορίας (13 έως 16 ετών)

Αναπαράσταση / 2ο Γενικό Λύκειο Κερατσινίου / 10’

Ελληνικό τμήμα / 3ο Βραβείο Β’ Κατηγορίας (13 έως 16 ετών)

Βραβευμένες ταινίες της 24ης Camera Zizanio (2)

The mural of freedom / Clia Anilupa / Πορτογαλία / 10’

Ευρωπαϊκό τμήμα / 3ο Βραβείο A’ Κατηγορίας (έως 12 ετών)

Brothers / Trondheim Cultural School / Νορβηγία / 4’

Ευρωπαϊκό τμήμα / 3ο Βραβείο Β’ Κατηγορίας (13 έως 16 ετών)

Honey Milk / Ulaş Çetin Köreken / Τουρκία / 3’

Ευρωπαϊκό τμήμα / 1ο Βραβείο Β’ Κατηγορίας (13 έως 16 ετών)

Scared / Children Laboratory Atom / Κιργιστάν / 10’

Διεθνές τμήμα / 1ο Βραβείο Β’ Κατηγορίας (13 έως 16 ετών)

Whirlwind / Dagiba Institute / Σλοβενία / 4’

Ευρωπαϊκό τμήμα / 3ο Βραβείο Γ’ Κατηγορίας (17 έως 20 ετών)

The procrastinator / Kiu Mergenthaler / Ελβετία / 10’

Ευρωπαϊκό τμήμα / 2ο Βραβείο Γ’ Κατηγορίας (17 έως 20 ετών)

We, women / Nacho V. Carrión, Isabel Vega Zarzuela / Ισπανία / 5’

Ευρωπαϊκό τμήμα / 1ο Βραβείο Γ’ Κατηγορίας (17 έως 20 ετών)

Χαμαιλέοντας / Χάρις Μεργιά, Γιοβάνα Μήλε, Τζούλια Φέζο / 6’

Ελληνικό Τμήμα / Ειδική μνεία Β’ Κατηγορίας (13 έως 16 ετών)

Σίσυφος / Μάνος Λαδάς / 5’

Ελληνικό Τμήμα / Ειδική μνεία Γ’ Κατηγορίας (17 έως 20 ετών)

Κόκκινη καρδιά / Κοινωνικό ΕΚΑΒ / 5’

Ελληνικό τμήμα / 2ο Βραβείο Γ’ Κατηγορίας (17 έως 20 ετών)

Μεταξύ Αχαρνών και Πατησίων, κτήρια, άνθρωποι και ιστορίες / 8ο Γυμνάσιο Αθήνας / 10’

Ελληνικό τμήμα / 1ο Βραβείο Β’ Κατηγορίας (13 έως 16 ετών) & Βραβείο Συνηγόρου του Πολίτη για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Άλλη Μία / Καλλιτεχνικό Σχολείο Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης / 7’

Ελληνικό τμήμα / 1ο Βραβείο Γ’ Κατηγορίας (17 έως 20 ετών) & Βραβείο Εγγραμματισμού στα Μέσα της Εκπαιδευτικης Ραδιοτηλεορασης του Υπουργειου Παιδειας, Θρησκευματων Και Αθλητισμου

* «OLYMPIA EFFECT, άκου το (παιδικό) κοινό σου»

Το Φεστιβάλ Ολυμπίας κινείται σταθερά στη βάση της πεποίθησης ότι “πρέπει να παίρνουμε τα παιδιά στα σοβαρά”. Βασική προϋπόθεση για την πραγμάτωση αυτής της συνθηματικής διατύπωσης είναι να μην βαλτώνουμε στη βεβαιότητα ότι ξέρουμε τι έχουν ανάγκη τα παιδιά και εμείς είμαστε εδώ για να τους το προσφέρουμε. Χρειάζεται διαρκής ανησυχία και μελέτη τόσο για να κατανοήσουμε καλύτερα τον αναλλοίωτο πυρήνα της παιδικότητας και το πώς η τέχνη του σινεμά μπορεί να προσφέρει γνήσια συγκίνηση και να λειτουργήσει παιδευτικά για το παιδικό κοινό, όσο και για να παρακολουθήσουμε τη διαρκώς μεταβαλλόμενη -ειδικά σήμερα- σχέση των παιδιών με τα οπτικοακουστικά γενικώς και με τον κινηματογράφο ειδικότερα.

Σε αυτή την κατεύθυνση εντάσσεται και η εκδήλωση-συζήτηση OLYMPIA EFFECT, άκου το (παιδικό) κοινό σου, στο πλαίσιο της οποίας θα παρουσιαστούν:

η δομή της αλυσίδας OLYMPIA EFFECT, του προγράμματος ανάπτυξης σεναρίου ταινίας για παιδιά που διοργανώνεται από τον Φεστιβάλ Ολυμπίας, κεντρικός στόχος του οποίου είναι η εμβάθυνση στα εργαλεία και τις μεθοδολογίες της αφήγησης υπό την οπτική γωνία του παιδιού, μέσα στο πλαίσιο του παιδικού και νεανικού κινηματογράφου.

τα βασικά πορίσματα που προέκυψαν από το ερευνητικό πρόγραμμα “Συμβαδίζοντας με το παιδικό κοινό”, που υλοποιήθηκε από το KIDS Regio (Γερμανία) και την PUBLIKUM.io (Δανία) και αφορούσε την άποψη των παιδιών ηλικίας 7-11 ετών για τις ταινίες και τις σειρές σε 12 ευρωπαϊκές χώρες. Στόχος της έρευνας ήταν να δοθεί ο λόγος στα ίδια τα παιδιά, προκειμένου να αναζητηθούν οι τάσεις και προτιμήσεις του παιδικού και νεανικού κοινού στον κινηματογράφο και τα οπτικοακουστικά μέσα. Στην Ελλάδα, η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους.

παραδείγματα δομημένων δράσεων του Φεστιβάλ Ολυμπίας που έχουν φέρει σε άμεση επαφή δημιουργούς, οι οποίοι/ες βρίσκονται στο επίπεδο της σεναριακής ιδέας ή της γραφής του σεναρίου τους, με ομάδες παιδιών και εφήβων. Θα μας μιλήσουν δημιουργοί που έχουν συμμετάσχει σε τέτοιες δράσεις και θα μας μεταφέρουν τη βιωματική τους εμπειρία για το πόσο επωφελής μπορεί να αποβεί η αλληλεπίδραση με τα παιδιά στα πρώιμα στάδια προετοιμασίας μιας ταινίας που στοχεύει σε αυτά ως βασικό κοινό της.

INFO

-Οι προβολές θα πραγματοποιούνται από τις 16:45 μέχρι τις 23:00

-Στις προβολές της Camera Zizanio, η είσοδος είναι δωρεάν

-Οι ταινίες θα προβληθούν με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους

-ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ:

Ημερήσιο εισιτήριο για ενήλικες: 9 ευρώ

Ημερήσιο εισιτήριο για παιδιά: 6 ευρώ

Είσοδος ανά προβολή: 5 ευρώ

Ηλεκτρονική προπώληση: https://tickets.tainiothiki.gr/