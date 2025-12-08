Δραματική προειδοποίηση: Η Βρετανία κινδυνεύει να χάσει τον Ατλαντικό από τη Ρωσία

Ο Αρχηγός του Βασιλικού Ναυτικού δηλώνει ότι η εχθρική δραστηριότητα κάτω από τη θάλασσα είναι η μεγαλύτερη ανησυχία του και ότι ο στρατός πρέπει να εκσυγχρονιστεί γρήγορα για να συμβαδίσει με τις εξελίξεις

Δραματική προειδοποίηση: Η Βρετανία κινδυνεύει να χάσει τον Ατλαντικό από τη Ρωσία
Η Βρετανία βρίσκεται «κοντά στο να χάσει τον Ατλαντικό» από τη Ρωσία για πρώτη φορά μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, σύμφωνα με δραματική προειδοποίηση του Αρχηγού του Βασιλικού Ναυτικού, στρατηγού σερ Γκουίν Τζένκινς.

Μιλώντας σε συνέδριο στο Λονδίνο, ο επικεφαλής της Royal Navy προειδοποίησε για μια κλιμακούμενη απειλή «κάτω από την επιφάνεια», σημειώνοντας ότι η Βρετανία κινδυνεύει να χάσει το στρατηγικό πλεονέκτημα στον Ατλαντικό εάν δεν προχωρήσει άμεσα σε μετασχηματισμό και εκσυγχρονισμό, με τη στήριξη και των συμμάχων του ΝΑΤΟ.

«Το πλεονέκτημα που απολαμβάναμε στον Ατλαντικό από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, ακόμη και από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, βρίσκεται σε κίνδυνο. Κρατάμε ακόμη, αλλά όχι με μεγάλη διαφορά», δήλωσε ο Τζένκινς στο International Sea Power Conference. «Δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού. Οι αντίπαλοί μας επενδύουν δισεκατομμύρια. Αν δεν ανεβάσουμε ρυθμούς, θα χάσουμε το πλεονέκτημα, και δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε».

Ο Τζένκινς επισήμανε ότι η Ρωσία έχει διοχετεύσει «δισεκατομμύρια» στον εκσυγχρονισμό των ναυτικών της δυνάμεων, ειδικά του Βόρειου Στόλου, «παρά το τεράστιο ανθρώπινο και οικονομικό κόστος από την παράνομη εισβολή της στην Ουκρανία».

Την τελευταία διετία, οι ρωσικές παραβιάσεις στα βρετανικά ύδατα έχουν αυξηθεί κατά 30%, περιλαμβάνοντας και τη συχνή παρουσία του πλοίου-κατασκόπου Yantar, που θεωρείται ότι χαρτογραφεί κρίσιμες υποθαλάσσιες υποδομές, όπως καλώδια τηλεπικοινωνιών. Το Yantar εισήλθε στα βρετανικά ύδατα τον περασμένο μήνα και φέρεται να έστρεψε λέιζερ σε πιλότους του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο Τζένκινς σημείωσε ότι το Yantar «είναι μόνο το ορατό μέρος της ρωσικής δραστηριότητας και όχι αυτό που με ανησυχεί περισσότερο». «Αυτό που συμβαίνει κάτω από τα κύματα είναι η μεγαλύτερη ανησυχία μου», υπογράμμισε.

Η Βρετανία αναπτύσσει νέα μέσα για να αντιμετωπίσει τις απειλές στο «υποθαλάσσιο πεδίο μάχης», όπως αυτόνομα υποθαλάσσια drones για τον εντοπισμό εχθρικών υποβρυχίων, καθώς και το πρόγραμμα «Atlantic Bastion», ένα δίκτυο αυτόνομων αισθητήρων που θα λειτουργεί ως «μάτια και αυτιά» της χώρας στον Ατλαντικό. Τα πρώτα συμβόλαια θα δοθούν μέσα στο 2026.

Ο Τζένκινς ανέλαβε την ηγεσία της Royal Navy τον Μάιο, με το σώμα να αντιμετωπίζει επί χρόνια σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό, πλοία και υποβρύχια. Τα τέσσερα παλαιωμένα Vanguard που μεταφέρουν πυρηνικούς πυραύλους Trident παραμένουν στη θάλασσα για μήνες λόγω έλλειψης διαθέσιμων σκαφών, ενώ κανένα από τα πέντε υποβρύχια κλάσης Astute δεν βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες των Times, σε επιχειρησιακή κατάσταση λόγω εκτεταμένων συντηρήσεων.

Ο επικεφαλής της Royal Navy ανακοίνωσε επίσης ριζική αναθεώρηση του συστήματος εκπαίδευσης των ανώτερων αξιωματικών, μετά από σειρά σκανδάλων που οδήγησαν ακόμη και στην απομάκρυνση του προκατόχου του, σερ Μπεν Κι.

Στα περιστατικά περιλαμβάνεται η απομάκρυνση του διοικητή του HMS Tyne, αντιπλοιάρχου Μάρτιν Μέιγκερ, καθώς και η αφαίρεση παρασήμων από τρεις κυβερνήτες υποβρυχίων, οι οποίοι ενεπλάκησαν σε σκάνδαλα – από τη δημιουργία ακατάλληλου βίντεο μέχρι επιθέσεις σε συναδέλφους.

