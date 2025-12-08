Βόλος: Ποινή φυλάκισης 60 ημερών στον 19χρονο που οδηγούσε ΙΧ με τις πινακίδες του πατέρα του

Ο 19χρονος στο δικαστήριο είπε ότι μετάνιωσε για την πράξη του και ζήτησε συγνώμη

Βόλος: Ποινή φυλάκισης 60 ημερών στον 19χρονο που οδηγούσε ΙΧ με τις πινακίδες του πατέρα του
Σε φυλάκιση 60 ημερών με αναστολή καταδικάστηκε ένας 19χρονος από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου.

Ο νεαρός, οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, καθώς έδωσε εξετάσεις δύο φορές, αλλά κόπηκε στα σήματα ενώ επιπλέον το όχημα που οδηγούσε είχε τις πινακίδες του αυτοκινήτου του πατέρα του τις οποίες έβγαλε για να πάει στη δουλειά.

Οι πινακίδες του αυτοκινήτου του, είχαν αφαιρεθεί την 16-11-2025 από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Βόλου, διότι οδηγούσε χωρίς δίπλωμα.

Ως μάρτυρας στο Δικαστήριο κατέθεσε η μητέρα του νεαρού, η οποία, είπε ότι ο γιός της οδήγησε γιατί τον κάλεσαν να πάει για δουλειά στη Ν. Αγχίαλο, ενώ τόνισε ότι δεν γνώριζε ότι πήρε τις πινακίδες του αυτοκινήτου του πατέρα του. Η μάρτυρας ανέφερε ότι επειδή δεν είχε δίπλωμα του είπε να μην πάρει το αυτοκίνητο και εκείνος δεν την άκουσε.

Όταν ρωτήθηκε γιατί δεν τον πήγε για δουλειά ο πατέρας του, η γυναίκα είπε ότι είχε πάει στον αδελφό του, ενώ οι πινακίδες του αυτοκινήτου του δεν ήταν στο σπίτι, αλλά στο αυτοκίνητό του και ο γιός της τις ξεβίδωσε.

Ο κατηγορούμενος είπε ότι του τηλεφώνησαν εκτάκτως να πάει για δουλειά και το έκανε για να μην αφήσει ξεκρέμαστο τον εργοδότη του. Ο ίδιος είπε ότι συνήθως τον πηγαίνουν για δουλειά ο πατέρας ή ο μεγάλος αδελφός του, που είναι παντρεμένος και ζει στη Ν. Ιωνία, αλλά χθες δεν ήταν κανένας στο σπίτι, οπότε έβγαλε τις πινακίδες του πατέρα του, πήγε για δουλειά και επιστρέφοντας το βράδυ έπεσε στο μπλόκο της Αστυνομίας.

Ο 19χρονος είπε ότι του είχε αφαιρεθεί η άδεια του αυτοκινήτου και οι πινακίδες, γιατί οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, ενώ την περασμένη εβδομάδα έδωσε εξετάσεις για δεύτερη φορά και κόπηκε στα σήματα.

«Ήταν λάθος μου, δεν θα ξαναγίνει, ζητώ συγνώμη», είπε ο νεαρός στο Δικαστήριο.

Η εισαγγελέας έδρας του είπε ότι αν προκαλούσε ατύχημα θα ήταν άλλες οι κατηγορίες και πρότεινε την ενοχή του διότι έθεσε σε κυκλοφορία όχημα, στο οποίο τοποθέτησε τις πινακίδες άλλου αυτοκινήτου, ενώ του αναγνώρισε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου.

Ως προς την ποινή, η εισαγγελέας πρότεινε φυλάκιση 3 μηνών και το Δικαστήριο καταδίκασε τον νεαρό σε φυλάκιση 60 ημερών, με αναστολή.

Με πληροφορίες από magnesianews.gr

