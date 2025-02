Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας: Η Τζένη Αργυρίου είναι η νέα καλλιτεχνική διευθύντρια

H χορογράφος Τζένη Αργυρίου αναλαμβάνει τη θέση της Καλλιτεχνικής Διευθύντριας του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας.

Όπως η ίδια αναφέρει:

«Είναι μεγάλη η τιμή αλλά και η ευθύνη να αναλάβω τη θέση της Καλλιτεχνικής Διευθύντριας του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας συνεχίζοντας το σημαντικό έργο των αξιόλογων προκατόχων μου, Βίκυς Μαραγκοπούλου, Κατερίνας Κασιούμη και Λίντας Καπετανέα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δήμο Καλαμάτας για την εμπιστοσύνη που δείχνει στο πρόσωπό μου και όλους όσους πίστεψαν σε αυτόν τον θεσμό όλα αυτά τα χρόνια, για να χτιστεί η δυναμική του πορεία. Όσον αφορά τον προγραμματισμό των παραστάσεων αλλά και των παράλληλων εκδηλώσεων που συνθέτουν το βασικό κορμό του Φεστιβάλ, θεωρώ σημαντικό να συμπεριλάβουμε την ποικιλομορφία που χαρακτηρίζει σήμερα τη σύγχρονη τέχνη. Έτσι, εκτός από τα καλλιτεχνικά έργα που μιλούν αποκλειστικά μέσα από τον χορό και που αποτελούν τη βάση ενός φεστιβάλ χορού, θα ήθελα να εξερευνήσουμε και έργα που διευρύνουν την τέχνη της χορογραφίας ανοίγοντας τον διάλογο με άλλες τέχνες, διαφορετικά μέσα, επιστημονικά πεδία, καλλιτεχνικές πρακτικές και άλλες μορφές έκφρασης. Παράλληλα, το Φεστιβάλ μπορεί και οφείλει να λειτουργεί ως σημείο εκκίνησης και υποστήριξης για την εξέλιξη και προβολή νέων καλλιτεχνών. Επιπλέον, προσδοκώ να αναπτύξουμε περισσότερες γέφυρες με την πόλη, το τοπίο της, την ιστορία της και κυρίως τους ανθρώπους της και τις συλλογικότητες που κατοικούν εδώ. Για το σκοπό αυτό θα ήθελα να εντάξουμε στο ετήσιο πρόγραμμα την ανάθεση έργων που να εμπλέκουν ενεργά τις διαφορετικές κοινότητες της πόλης, ενώ όραμά μου είναι η διεύρυνση του θεσμού προς έναν πιο ενεργά εμπλεκόμενο φορέα στην καλλιτεχνική δημιουργία καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Στόχος μου είναι η Καλαμάτα να γίνει το πρώτο ολοκληρωμένο Κέντρο Χορού στην Ελλάδα, κάτι που τόσο μας λείπει. Ένα Κέντρο που θα φιλοξενεί καλλιτέχνες, προσφέροντας μια ουσιαστική βάση για δημιουργία, έρευνα, παρουσίαση έργων και πειραματισμό γύρω από διαφορετικές πρακτικές και μεθόδους. Ένα Κέντρο που θα ενθαρρύνει την ανταλλαγή ιδεών και γνώσεων, τον διάλογο, τις συναντήσεις και συνεργασίες των καλλιτεχνών αλλά και το χτίσιμο των διεθνών τους διαδρομών. Για την επίτευξη όλων των παραπάνω, θα επιδιώξω συνεργασίες με πολιτιστικούς φορείς και δίκτυα εντός και εκτός Ελλάδος ενισχύοντας την εξωστρέφεια και την εξέλιξη του θεσμού. Παρά τις δυσκολίες του να αναλαμβάνω στα μέσα της χρονιάς, ξεκινήσαμε ομαδική εντατική και αφοσιωμένη δουλειά για ένα όσο καλύτερο 31ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας.»

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλους τόνισε:

«Καλωσορίζουμε τη νέα Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, την χορογράφο Τζένη Αργυρίου, στην οποία ευχόμαστε ολόψυχα καλή επιτυχία στα νέα καθήκοντα που αναλαμβάνει. Το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας συνεχίζει τη δυναμική του πορεία. Σεβόμενο την ιστορία του, τολμώντας όμως και αλλαγές. Αλλαγές που είναι πάντα αναγκαίες για την εξέλιξη όχι μόνο του Φεστιβάλ Χορού, αλλά κάθε θεσμού. Είμαι βέβαιος ότι η ανάληψη των καθηκόντων της καλλιτεχνικής διεύθυνσης από την χορογράφο Τζένη Αργυρίου θα σηματοδοτήσει μια νέα εποχή εξωστρέφειας, δημιουργίας, δημιουργικής σκέψης και καλλιτεχνικής ανανέωσης, συνεχίζοντας την παράδοση των επιτυχημένων Καλλιτεχνικών Διευθυντριών που είχε την τύχη το Φεστιβάλ να έχει, όπως η Βίκυ Μαραγκοπούλου, η Κατερίνα Κασιούμη και η Λίντα Καπετανέα.»

Αξίζει να σημειωθεί πως η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων σχετικά με τις προτάσεις που υποβλήθηκαν για το 31ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας έχει ήδη ξεκινήσει. Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν είτε για θετική είτε για αρνητική απάντηση.

www.kalamatadancefestival.gr

Βιογραφικό Τζένης Αργυρίου

Η Τζένη Αργυρίου (Καβάλα, 1977) είναι χορογράφος, απόφοιτος της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης (1995-1998), υπότροφος του Ιδρύματος Ωνάση (Νέα Υόρκη 2000-2002), ιδρυτικό μέλος και Καλλιτεχνική Διευθύντρια της εταιρείας Άμορφη (2003-παρόν).

Από το 2003 εργάζεται πάνω στη δημιουργία πρωτότυπων χορογραφικών έργων και στην καλλιτεχνική επιμέλεια και υλοποίηση μεγάλης κλίμακας ερευνητικών καλλιτεχνικών δράσεων. Στα έργα της διακρίνονται το ενδιαφέρον της για διακαλλιτεχνικότητα, διαμεσικότητα καθώς και η συνεργασία των τεχνών με τις επιστήμες. Τα τελευταία χρόνια έχει επικεντρωθεί στο «αναλογικό» σώμα, στη φυσική παρουσία και επικοινωνία, στην έννοια της κοινότητας και της συλλογικής έκφρασης, επιδιώκοντας την ενδυνάμωση των συλλογικών φυσικών εμπειριών και δεσμών.

Τα έργα της ξεχωρίζουν για την πρωτοποριακή τους προσέγγιση και την έμφαση στη συμμετοχικότητα, ενώ η εμπειρία της ως Καλλιτεχνική Διευθύντρια της εταιρείας Άμορφη, έχει ενισχύσει την ικανότητά της να διαχειρίζεται σύνθετες καλλιτεχνικές δράσεις σε διεθνές επίπεδο.

Έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει πολυάριθμα έργα, χορογραφίες, πολυμεσικές εγκαταστάσεις, διαδραστικά εργαστήρια και συμμετοχικά έργα που εμπλέκουν τους κατοίκους και τις κοινότητες του εκάστοτε τόπου και ενεργοποιούν διάφορους δημόσιους χώρους. Από το 2013, μαζί με τον εικαστικό Βασίλη Γεροδήμο συνδημιουργούν έργα αναζητώντας ένα «νέο χώρο» μεταξύ εικαστικών και παραστατικών τεχνών, προσκηνίου και παρασκηνίου, ύλης και σώματος.

Έργα όπως το ΜΙΝΤΑΤΙ (2024), Ελευσίνιο Κίνημα – μέρος της τελετής έναρξης Ελευσίνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα (2023), SYNAXIS (2023), PHRASIS (2020-22), SYNTHESIS (2020-21), ΑΝΩΝΥΜΟ (2017-8), Face to Phase (2017), MEMORANDUM (2013-2014), MEMORIA OBSCURA (2012) Dr. MAYBE DARLING (2011) κ.ά. έχουν παρουσιαστεί σε φεστιβάλ στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και στην Αμερική μεταξύ άλλων: Εθνική Λυρική Σκηνή (GR), Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου (GR), Στέγη του ιδρύματος Ωνάση (GR), Peak Performance Festival (N.Y), Spring Performing Arts Festival Utrecht (NL), Φεστιβάλ Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis (FR), Φεστιβάλ Temps D’Images του Tanzhaus nrw, Düsseldorf (DE), Théâtre des Bernardines, Marseille-Provence (FR), Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας (GR), Μουσείο Μπενάκη, (GR), MIR Festival (GR), Arc For Dance Festival (GR), Judson Church (Ν.Υ) κ.ά.

Σημαντικοί φορείς, ιδρύματα και φεστιβάλ, μεταξύ των οποίων το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ο Οργανισμός Πολιτισμού και Ανάπτυξης Νέον, η Στέγη του ιδρύματος Ωνάση, το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, το Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας & Ραϋμόνδου Ντάνκαν και το Υπουργείο Πολιτισμού έχουν υποστηρίξει το έργο της. Επίσης έχει διαχειριστεί ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως το IMAP (EU Culture 2000), ενώ πολλά από τα έργα της έχουν αναδειχθεί μέσα από διεθνείς πλατφόρμες και συνεργασίες.

Από το 2012 διδάσκει χορογραφική σύνθεση και αυτοσχεδιασμό, σε επαγγελματικές σχολές χορού, και έχει πραγματοποιήσει πολυάριθμα εκπαιδευτικά προγράμματα και εργαστήρια για επαγγελματίες και για ερασιτέχνες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η δήλωση της Τζένης Αργυρίου αναλυτικά

«Θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας τον Δήμο Καλαμάτας για την εμπιστοσύνη που δείχνει στο πρόσωπό μου. Είναι μεγάλη η τιμή αλλά και η ευθύνη να αναλάβω τη θέση της Καλλιτεχνικής Διευθύντριας του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας που εδώ και 30 χρόνια αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά γεγονότα της χώρας, με έντονη διεθνή παρουσία. Στην επιτυχία του θεσμού έχουν συμβάλει: το σημαντικό έργο των αξιόλογων προκατόχων μου, Βίκυς Μαραγκοπούλου, Κατερίνας Κασιούμη και Λίντας Καπετανέα, οι καλλιτέχνες και εργαζόμενοι στο χώρο του Χορού που του έχουν δώσει πολύτιμη και πολυδιάστατη τροφή, το κοινό του Φεστιβάλ, αλλά και η πόλη της Καλαμάτας και οι κάτοικοί της, που έχουν αγκαλιάσει και αγαπήσει τον Χορό και το Φεστιβάλ όλα αυτά τα χρόνια.

Σκοπός μου είναι να κρατήσω τα θετικά στοιχεία που έχουν επιτευχθεί μέσα σε αυτά τα 30 χρόνια και που συνεχίζουν να έχουν νόημα στο σήμερα και να προσθέσω και εγώ, μέσα από τη δική μου ματιά, νέες καλλιτεχνικές ιδέες, αναζητήσεις και συνεργασίες.

Όσον αφορά τον προγραμματισμό των παραστάσεων αλλά και των παράλληλων εκδηλώσεων που συνθέτουν το βασικό κορμό του Φεστιβάλ, θεωρώ σημαντικό να συμπεριλάβουμε την ποικιλομορφία που χαρακτηρίζει σήμερα τη σύγχρονη τέχνη. Έτσι, εκτός από τα καλλιτεχνικά έργα που μιλούν αποκλειστικά μέσα από τον χορό και που αποτελούν τη βάση ενός Φεστιβάλ Χορού, θα ήθελα να εξερευνήσουμε και έργα που διευρύνουν την τέχνη της χορογραφίας ανοίγοντας τον διάλογο με άλλες τέχνες, διαφορετικά μέσα, επιστημονικά πεδία, καλλιτεχνικές πρακτικές και άλλες μορφές έκφρασης.

Πέρα όμως από τις παραστάσεις που φιλοξενούνται μέσα στα θέατρα, ο Χορός θέλουμε να παραμείνει ένα παραστατικό γεγονός που συμβαίνει και έξω στο δημόσιο χώρο, που ενεργοποιεί και «ζωντανεύει» διαφορετικά σημεία της πόλης αλλά και της ευρύτερης Περιφέρειας Πελοποννήσου συνεχίζοντας και ενισχύοντας την εμβέλεια του Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας.

Προσδοκώ να αναπτύξουμε περισσότερες γέφυρες με την πόλη, το τοπίο της, την ιστορία της και κυρίως τους ανθρώπους της και τις συλλογικότητες που κατοικούν εδώ. Για αυτό το σκοπό θα ήθελα να εντάξουμε στο ετήσιο πρόγραμμα την ανάθεση έργων που να εμπλέκουν ενεργά τις διαφορετικές κοινότητες της πόλης.

Το Φεστιβάλ, επίσης, μπορεί και οφείλει να λειτουργεί ως σημείο εκκίνησης και υποστήριξης για την εξέλιξη και προβολή νέων καλλιτεχνών ενισχύοντας τη φωνή τους και εμπλουτίζοντας τη χορευτική σκηνή με πρωτότυπες ιδέες και προσεγγίσεις.

Τέλος, όραμά μου είναι η διεύρυνση του θεσμού προς έναν πιο ενεργά εμπλεκόμενο φορέα στην καλλιτεχνική δημιουργία καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να υπάρξει προγραμματισμός για δράσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, όπως προγράμματα φιλοξενίας καλλιτεχνών για έρευνα και δημιουργία. Για το λόγο αυτό, στόχος μου είναι η Καλαμάτα να γίνει το πρώτο ολοκληρωμένο Κέντρο Χορού στην Ελλάδα, κάτι που τόσο μας λείπει. Ένα Κέντρο που θα φιλοξενεί καλλιτέχνες, προσφέροντας μια ουσιαστική βάση για έρευνα, δημιουργία και παρουσίαση έργων, πειραματισμό γύρω από διαφορετικές πρακτικές και μεθόδους, ένα Κέντρο που θα ενθαρρύνει την ανταλλαγή ιδεών και γνώσεων, τον διάλογο, τις συναντήσεις και συνεργασίες των καλλιτεχνών αλλά και το χτίσιμο των διεθνών τους διαδρομών.

Για την επίτευξη όλων των παραπάνω, θα επιδιώξω συνεργασίες με πολιτιστικούς φορείς και δίκτυα εντός και εκτός Ελλάδος, ενισχύοντας την εξωστρέφεια και την εξέλιξη του θεσμού.

Παρά τις δυσκολίες του να αναλαμβάνω στα μέσα της χρονιάς, ξεκινάω με προσήλωση, εντατική και αφοσιωμένη δουλειά, και σας υπόσχομαι ότι θα δώσω τον καλύτερο μου εαυτό για ένα όσο καλύτερο 31ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας.»