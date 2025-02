Πολιτιστική ατζέντα: Δέκα προτάσεις για έξοδο στο τριήμερο

Από τον Γιάννη Κότσιρα στο Σταυρό του Νότου έως το αφιέρωμα στον Λουκιανό Κηλαηδόνη στο "Πατάρι" του θεάτρου Μεταξουργείο και από το "ΜΑΜΙ" του Mario Banushi στη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση έως το Vinyl Market στην Τεχνόπολη, το newsbomb.gr σας παρουσιάζει δέκα προτάσεις για έξοδο αυτό το τριήμερο.

Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

«MAMI» του Mario Banushi

Πέμπτη έως Σάββατο: 20.30. Κυριακή: 14.00

Αντλώντας έμπνευση από προσωπικά βιώματα, ο 26χρονος αλβανικής καταγωγής Mario Banushi, δημιουργός μιας ολότελα δικής του σκηνικής γλώσσας, στο ΜΑΜΙ, μας χαρίζει μια αξιομνημόνευτη περιπλάνηση στην πηγή της ζωής. Γιατί στην προσωπική μυθολογία του Banushi, οι σχεδόν ομόηχες λέξεις «μάμι» και «μαμ» γίνονται ταυτόσημες. Μάμι, όπως μητέρα. Μαμ, όπως φαΐ.

Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

Λ. Συγγρού 107-109

Πληροφορίες: onassis.org

Ο Barry Adamson

Piraeus Club Academy

Παρασκευή 7/2 και Σάββατο 8/2 (21.00)

Barry Adamson

Ο μπασίστας των Magazine, Buzzcocks και του Νικ Κέιβ στους Birthday Party και στους Bad Seeds, Μπάρι Ανταμσον εμφανίζεται απόψε Παρασκευή ζωντανά στο Piraeus Club Academy σε μια απολαυστική αναδρομή στην πολύχρονη καριέρα του με έμφαση στο τελευταίο του άλμπουμ, «Cut to black». Τη βραδιά ανοίγουν οι Magenta Flaws

Πληροφορίες: 210 3458 898

Σταυρός του Νότου

Παρασκευή 7/2 (21.30)

Γιάννης Κότσιρας

Ο Γιάννης Κότσιρας με ένα τεράστιο ρεπερτόριο αγαπημένων τραγουδιών, επιστρέφει στην Κεντρική σκηνή του Σταυρού Του Νότου για άλλη μία χρονιά με περισσότερη λαϊκή διάθεση. Από το "Τσιγάρο" ως το "Κάπου θα βρεθούμε" και από το “Έλα και κόψε με στα δύο" έως το "Κάθε φορά" αλλά και από τη "Χάντρα θαλασσιά" έως τον "Σασμό" και το "Ένα φεγγάρι δρόμος", δημιουργείται πάντα στις εμφανίσεις του ένα υπέροχο κλίμα που μένει στη μνήμη.

Προπώληση εισιτηρίων: more.com

Είσοδος: 15 ευρώ

Πληροφορίες: 210 9226975

Φωτεινή Βελεσιώτου και Παναγιώτης Μάργαρης

Μουσική Σκηνή Σφίγγα

Παρασκευή 7/2 (22.00)

Παναγιώτης Μάργαρης και Φωτεινή Βελεσιώτου

Ο βιρτουόζος κλασικός κιθαρίστας και συνθέτης Παναγιώτης Μάργαρης και η πηγαία ερμηνεύτρια Φωτεινή Βελεσιώτου μας παρουσιάζουν την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου στη Σφίγγα, τα παντοτινά διαμάντια του Μούτση, του Βίρβου, του Καλδάρα, του Γκάτσου, του Ξαρχάκου, του Ρασούλη και όχι μόνο.

Info

Eίσοδος: 15 ευρώ

Προπώληση εισιτηρίων: sfiga.gr - ticketservices.gr

Τηλέφωνο κρατήσεων: 211-4096149, 6987-844845

Είσοδος στον πεζόδρομο Κιάφας 13

Τηλέφωνο κρατήσεων: 2114096149, 6987844845

Sfiggamusic@gmail.com

Η Ματούλα Ζαμάνη

Κύτταρο Live

Σάββατο 8/2 (22.00)

Ματούλα Ζαμάνη

Με καινούργια τραγούδια και μελωδίες συνεννόησης. Για μια γιορτή με κυκλωτικούς χορούς, αστρικά λαϊκά σύμπαντα και στιγμές που ανοίγουν με ανυπομονησία τις γρίλιες της καρδιά μας. Τα Σάββατα 8, 15, 22 Φλεβάρη στο Κύτταρο. Η Ματούλα μας κλείνει το μάτι και τραγουδά για όσα πιθανά σκεφτόμαστε. Για χειμώνα μετά από καιρό, για να μην ξεχάσουμε κι αυτά που ξέρουμε.

Info

Εισιτήριο: 15€ Early Bird

(Περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων)

18€ (Υπόλοιπη προπώληση)

18€ (Ταμείο)

Προπώληση Εισιτηρίων: more.com

Το εισιτήριο αφορά αποκλειστικά την είσοδο στον χώρο.

Περιορισμένος αριθμός καθήμενων (εξώστης)

Κρατήσεις: 210 8224134

«Πατάρι» στο θέατρο Μεταξουργείο

Σάββατο 8/2 (22.30)

Μαρία Κηλαηδόνη

Σε μια βραδιά αφιερωμένη στον Λουκιανό Κηλαηδόνη, μας καλεί η κόρη του Μαρία η οποία φιλοξενεί καλεσμένους έκπληξη. Μόνιμοι στην παρέα ο Θέμος “Apicos” Ρίζος από τους κεφάτους «Picos Apicos and the Pina Coladas», στο τραγούδι και στην κιθάρα, ο Mάριος Πετρίδης στο μπάσο και ο Ορέστης Γράβαρης στα τύμπανα.

Τηλεφωνικές κρατήσεις: 6948 053145

Είσοδος: 8 ευρώ

Vinyl Market στην Τεχνόπολη

Vinyl Market

7-9/2

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Το Vinyl Market έρχεται και πάλι ανανεωμένο και εμπλουτισμένο με νέες συλλογές δίσκων, συλλεκτικά κομμάτια, φρέσκες, νέες κυκλοφορίες, αλλά και με πολλά άλλα μουσικά εκθέματα. Δίσκοι από όλη τη γκάμα της μουσικής, θα βρίσκονται εκεί για να τους ανακαλύψετε.

Στα decks του Vinyl Market θα βρίσκονται γνωστοί DJ’s.

Ωρες λειτουργίας

Παρασκευή 17.00 - 22.00 - Σαββατοκύριακο 11:00 - 22:00

Πληροφορίες: 6932404504, 6948103401, info@vinyl-market.gr

Ιδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Παρασκευή 7/2 (19.00)

Φεστιβάλ Ιαπωνικού Κινηματογράφου 2025

Ολοκληρώνεται σήμερα Παρασκευή το Φεστιβάλ Ιαπωνικού Κινηματογράφου που διοργανώνεται στο Ιδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης (Πειραιώς 206, Ταύρος). Σήμερα προβάλλονται οι ταινίες «Branded to Kill» (1967) του Seijun Suzuki (19.00) και το «Profound Desires of the Gods» (1960) του Shohei Imamura (21.00).

Eίσοδος: 3€ ανά προβολή

Πληροφορίες / Κρατήσεις:

Τηλ.: 210 341 8550 | mcf.gr

"Η Καρυάτιδα!" στο Εθνικό Θέατρο @ Ελίνα Γιουνανλή

Eθνικό Θέατρο

Θέατρο Rex-Σκηνή «Ελένη Παπαδάκη»

«Η Καρυάτιδα!»

Τετάρτη έως Παρασκευή 21.00 | Σάββατο & Κυριακή 18.00 & 21.00

Μετά από αιχμαλωσία δεκαετιών ολόκληρων στο Βρετανικό Μουσείο, η αιθέρια Καρυάτιδα, η χαμένη έκτη αδερφή, το απαστράπτον σύμβολο ενός ολόκληρου πολιτισμού, επιστρέφει ανέλπιστα στην πατρίδα. Σαν άλλη αγαπημένη φίλη, θεία, χαμένη ξαδέρφη από το εξωτερικό, την περιμένει όλη η χώρα με τεράστια προσμονή. Η υποδοχή της, όμως, δεν θα είναι όπως τη φανταστήκαμε, όπως τη σχεδιάσαμε, όπως την ονειρευτήκαμε. Όχι. Η υποδοχή της Καρυάτιδας από τη μαμά της, την Ελλάδα, είναι κωμωδία. Ξεκαρδιστική μεν, αμείλικτη δε.

Κείμενο: Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία: Κατερίνα Μαυρογεώργη

Πληροφορίες / Κρατήσεις: 210.5288170-171 | n-t.gr

Θέατρο Ιλίσια (Παπαδιαμαντοπούλου 4, Ιλίσια)

«Μια Ζωή – Ο μονόλογος μιας μοδίστρας»

Πέμπτη στις 19.00, Παρασκευή στις 21:00, Σάββατο στις 21.00, Κυριακή στις 18.00

Μια ηλικιωμένη μοδίστρα έρχεται αντιμέτωπη με κομμάτια της ζωής της καθώς μαζεύει ρούχα από το ατελιέ της για να μετακομίσει. Η προσωπική της ιστορία συναντά κομμάτια από την ιστορία της νεότερης και σύγχρονης Ελλάδας. Μόνιμη συντροφιά στο ταξίδι των αναμνήσεων της, τα τραγούδια που σημάδεψαν γεγονότα και στιγμές της πορείας της.

Κείμενο – Σκηνοθεσία: Πέτρος Ζούλιας. Παίζει η Νένα Μεντή

Πληροφορίες / Κρατήσεις: 2107210045 | theatroilisia.gr