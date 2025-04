Rock and Roll Hall of Fame: Είναι η χρονιά των White Stripes, του Τζο Κόκερ και της Σίντι Λόπερ

Οι καλλιτέχνες και τα συγκροτήματα που θα ενταχθούν φέτος στο Rock and Roll Hall of Fame μόλις αποκαλύφθηκαν και ανάμεσά τους ξεχωρίζουν αγαπημένοι μουσικοί. Μεγάλο ενδιαφέρον, όπως πάντα, παρουσιάζουν κι εκείνοι που για διάφορους λόγους δεν μπήκαν στη λίστα. Η σχετική τελετή θα πραγματοποιηθεί στις 8 Νοεμβρίου και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Disney+.

Οι καλλιτέχνες που θα γίνουν μέλη φέτος είναι οι White Stripes, η Σίντι Λόπερ, οι Soundgarden, οι OutKast, ο Τζο Κόκερ, οι Bad Company και ο Chubby Checker. Παράλληλα, για την προσφορά τους θα βραβευθούν οι Salt-N-Pepa, Γουόρεν Ζίβον, Τομ Μπελ, Νίκι Χόπκινς, Κάρολ Κέι και Λένι Γουρόνκερ.

Μεγάλο ενδιαφέρον έχει να δούμε αν στην τελετή θα εμφανισθεί η ντράμερ των White Stripes, Μεγκ Γουάιτ η οποία έχει αποσυρθεί από τη δημοσιότητα από όταν διαλύθηκε το συγκρότημα το 2011.

Εκείνοι που δεν τα κατάφεραν φέτος είναι οι Oasis, η Μαράια Κάρεϊ, ο Μπίλι Αϊντολ, οι Fish, οι Black Crowes, οι Joy Division και οι New Order.

Οι Oasis και η Μαράια Κάρεϊ δεν έγιναν δεκτοί στο Rock and Roll Hall of Fame για δεύτερη χρονιά και όταν δεν βρέθηκαν στη λίστα πέρυσι, ο Λίαμ Γκάλαχερ έσπευσε με ανάρτησή του στο X να δείξει την δυσαρέσκειά του για το θεσμό, ενώ η Μαράια Κάρεϊ σχολίασε ότι «ο δικηγόρος μου, Αλεν Γκράμπμαν, μπήκε πιο γρήγορα από εμένα στο Rock and Roll Hall of Fame».

Πέρυσι, στη λίστα βρέθηκαν οι Οζι Οζμπορν, Cher, Kool & The Gang, Πίτερ Φράμπτον, Foreigner, Dave Matthews Band, Mary J Blige και A Tribe Called Quest.