«ΑξΙΟΣ ΕΣΤΙ» στο Καλλιμάρμαρο: Έρχεται η μεγάλη συναυλία - αφιέρωμα στον Γρηγόρη Μπιθικώτση

20 χρόνια από το θάνατο του Γρηγόρη Μπιθικώτση 

«ΑξΙΟΣ ΕΣΤΙ» στο Καλλιμάρμαρο: Έρχεται η μεγάλη συναυλία - αφιέρωμα στον Γρηγόρη Μπιθικώτση
ΘΕΜΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΗΣ, ΜΕΛΙΝΑ ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ, ΠΕΤΡΟΣ ΓΑΪΤΑΝΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΑΝΤΗΣ, ΠΕΓΚΥ ΖΗΝΑ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΤΣΙΡΑΣ, ΡΕΝΑ ΜΟΡΦΗ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΣΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΕΖΟΣ, ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΠΙΘΙΚΩΤΣΗΣ, ΠΙΤΣΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΕΜΟΣ, ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΟΚΚΟΣ, ΗΡΩ ΣΑΙΑ, ΜΑΡΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗΣ!!!

Δέκα επτά έλληνες τραγουδιστές, κορυφαίοι ερμηνευτές θα συναντηθούν στο Καλλιμάρμαρο στις 17 Σεπτεμβρίου στη μεγάλη συναυλία μνήμης και τιμής στον Γρηγόρη Μπιθικώτση όπου θα τραγουδήσουν αξέχαστα τραγούδια που σηματοδοτούν την πορεία του.

ΑΞΙΟΣ ΕΣΤΙ

«ΑξΙΟΣ ΕΣΤΙ» για να θυμηθούμε τον μεγάλο Γρηγόρη Μπιθικώτση, τον σπουδαίο Έλληνα ερμηνευτή, τον άνθρωπο και τη προσωπικότητα που καθόρισε το ελληνικό τραγούδι.»

όπως λέει ο Λάκης Λαζόπουλος .

Μαζί τους στη σκηνή οι Τεκετζήδες ενω με τιμητική συμμετοχή θα είναι εκεί και ο Σταύρος Ξαρχάκος,

ΑΞΙΟΣ ΕΣΤΙ

«ΑξΙΟΣ ΕΣΤΙ»! Ο Λάκης Λαζόπουλος πρωτεργάτης σε αυτή τη συναυλία μνήμης πιστεύει οτι ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης είναι "Άξιος γιατί έδωσε στο ελληνικό τραγούδι με δωρικότητα και ακρίβεια αλλά και λαϊκότητα μια άλλη διάσταση. Μπορεί η ποίηση να του φαινόταν ακαταλαβίστικη.

Όμως ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης την εμπεριείχε. Εμπεριείχε το νόημα του στίχου του Ελύτη και άλλων μεγάλων ποιητών».

ΑΞΙΟΣ ΕΣΤΙ

Από τη δική τους πλευρά οι καλλιτέχνες που συμμετέχουν μιλούν με μεγάλο σεβασμό και εκτίμηση για τον Γρηγόρη Μπιθικώτση και τον καλλιτέχνη, τον άνθρωπο που υπήρξε.

ΑΞΙΟΣ ΕΣΤΙ

Θα είμαι κι εγώ εκεί !

Μελίνα Ασλανίδου: γιατί έβαλε στο λόγο μας την ποίηση

Πέτρος Γαϊτάνος: δάσκαλος γιατί μας μύησε στην λιτότητα, την απλότητα και το ανεπιτήδευτο

Δάντης: οδήγησε το λαϊκό τραγούδι από το πεζοδρόμιο σε άλλη διάσταση

Πέγκυ Ζήνα: με τη φωνή του πέρασε στη καρδιά μας τους μεγάλους συνθέτες και ποιητές.

Γιάννης Ζουγανέλης: μας ταξίδεψε μακριά με τα τραγούδια του

Γιάννης Κότσιρας: ήταν ο δάσκαλός μου κι αυτός με είχε σαν ψυχοπαιδι... Επαιζα στη Σφεντόνα όταν μου τηλεφώνησε και μου τραγούδησε "θα σπάσω εφτα ποτήρια"

Ρένα Μόρφη: η απόλυτη λαϊκή μορφή

Δημήτρης Μπάσης: εμβληματική φωνή

Γιάννης Μπέζος: Έλληνας

Γρηγόρης Μπιθικώτσης: μονο συγκίνηση και αναμνήσεις

Πίτσα Παπαδοπούλου: ήξερε να μιλά στη ψυχή

Στέλιος Ρόκκος: μεγάλωσα μαζί του

Ηρώ Σαΐα: θα είμαι εκεί!

Η συναυλία μνήμης στο Καλλιμάρμαρο, η οποία θα μας οδηγήσει στα χνάρια του μεγάλου καλλιτέχνη, όπως σημειώνει ο Γεώργιος Τσόγκας εκ μέρους της διοργάνωσης, εκτός από καλλιτεχνικό έχει και φιλανθρωπικό χαρακτήρα αφού οι σπουδαίοι ερμηνευτές, οι οποίοι συμμετέχουν στη συναυλία, με την παρουσία τους ενισχύουν το σπουδαίο έργο της ΦΛΟΓΑΣ - του Συλλόγου Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια, με πρόεδρο την Μαρία Τρυφωνίδου καθώς μέρος των εσόδων θα δοθούν στους σκοπούς της.

Υπενθυμίζουμε ότι στη συναυλία «ΑξΙΟΣ ΕΣΤΙ» Γρηγόρης Μπιθικώτσης στο Καλλιμάρμαρο έχει τιμητική συμμετοχή ο Σταύρος Ξαρχάκος,

Σολίστ ο δεξιοτέχνης του μπουζουκιού Μανώλης Καραντίνης.
Μαέστρος ο παλιός στενός συνεργάτης του Γρηγόρη Μπιθικώτση Νίκος Στρατηγός.

ΧΟΡΩΔΙΕΣ: ΡΥΘΜΟΣ- ΠΛΕΙΑΔΕΣ

Προπώληση εισιτηρίων more.gr

Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο

Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025 | Ώρα έναρξης: 21:00

