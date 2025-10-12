Άντζελα Λάνσμπερι: Η θρυλική «γιαγιά ντετέκτιβ» και η πρώτη κυρία του μουσικού θεάτρου

Η Άντζελα Λάνσμπερι έγινε διάσημη σε μεγάλη ηλικία ως η δαιμόνια γιαγιά Τζέσικα Φλέτσερ στη σειρά «Συγγραφέας Ντετέκτιβ» (1984-1996, 264 επεισόδια), αλλά υπήρξε και κορυφαία ηθοποιός του κινηματογράφου και του θεάτρου. Οι Times τη χαρακτήρισαν «πρώτη κυρία του μουσικού θεάτρου».

Γεννημένη στο Λονδίνο το 1925, σπούδασε υποκριτική στη Νέα Υόρκη και ξεχώρισε σε ταινίες όπως Εφιάλτης, Το Πορτρέτο του Ντόριαν Γκρέι και Ο Άνθρωπος της Μαντζουρίας, ενώ κέρδισε έξι βραβεία Τόνι, έξι Χρυσές Σφαίρες και ένα τιμητικό Όσκαρ. Το 2014 η βασίλισσα Ελισάβετ τη τίμησε με τον τίτλο της λαίδης.

Στη μεγάλη οθόνη διακρίθηκε σε θρίλερ, δράματα, μιούζικαλ και γουέστερν, ενώ στα νιάτα της έπαιζε και σέξι ρόλους. Στο θέατρο πρωταγωνίστησε σε Mame, Gypsy και Sweeney Todd, ενώ στον κινηματογράφο ξεχώρισε και σε παιδικά μιούζικαλ, όπως Μάγισσες και Σκουπόξυλα.

Η τηλεοπτική της καριέρα κορυφώθηκε ως Τζέσικα Φλέτσερ, κάνοντας τη σειρά τεράστια επιτυχία και χαρίζοντάς της 10 υποψηφιότητες για Χρυσή Σφαίρα και 12 για Έμμυ. Στην προσωπική της ζωή, ήταν ευγενική, συγκρατημένη και φιλάνθρωπη. Παντρεύτηκε δύο φορές, απέκτησε δύο παιδιά και υποστήριζε κοινωνικές δράσεις, όπως την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας.

Η Λάνσμπερι πέθανε στις 11 Οκτωβρίου 2022 σε βαθιά γεράματα. Το 2013 τιμήθηκε με το Όσκαρ για τη συνολική της προσφορά στον κινηματογράφο, αφήνοντας ανεξίτηλο το στίγμα της ως είδωλο και δημιουργό αξέχαστων χαρακτήρων.