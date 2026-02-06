Ο Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης και η Βιολέτα Ίκαρη με «Ρίζες και Ρεύματα» στο Block 33 

Μία μοναδική μουσική σύμπραξη στο Block 33 την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου

Μία μοναδική μουσική σύμπραξη στο Block 33 την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
​Δύο από τις πιο ξεχωριστές φωνές της σύγχρονης ελληνικής μουσικής σκηνής, ο Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης και η Βιολέτα Ίκαρη, συναντιούνται φέτος σε μια ιδιαίτερη μουσική σύμπραξη με τίτλο «Ρίζες και Ρεύματα».

Οι δύο καλλιτέχνες, με κοινό σημείο αναφοράς την αυθεντικότητα, υπόσχονται ένα πρόγραμμα όπου οι ρίζες της παράδοσης συναντούν τον σύγχρονο ήχο, με τραγούδια που έχουμε αγαπήσει, αλλά και νέες δημιουργίες που γεννιούνται επί σκηνής. Παραδοσιακοί ήχοι, έντεχνες αποχρώσεις και ροκ στοιχεία δένουν αρμονικά σε δύο βραδιές γεμάτες μελωδία, ρυθμό και συναίσθημα.

block33-4.jpg

Ο Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, με τη βαθιά ερμηνεία και το προσωπικό του μουσικό ιδίωμα, έχει καθιερωθεί ως ένας από τους πιο ανήσυχους δημιουργούς της γενιάς του.

block33-2.jpg

Η Βιολέτα Ίκαρη, με τη χαρισματική φωνή και την εκφραστικότητα που την ξεχωρίζει, κινείται με φυσικότητα ανάμεσα στο σύγχρονο και το διαχρονικό, δημιουργώντας έναν ήχο απόλυτα προσωπικό.

block33-3.jpg

Ο Γιώργος και η Βιολέτα ενώνουν τις δυνάμεις ​γ​ια μία ακόμη παρ​ασταση ​που υπόσχονται να μείν​ει αξέχαστ​η, γεμάτ​η ρυθμό, μελωδίες και δυνατές στιγμές.

block33-1.jpg

Το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου ο Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης και η Βιολέτα Ίκαρη θα βρίσκονται με την παράστασή τους «Ρίζες & Ρεύματα» στην Κατινάρα στην Καβάλα.

