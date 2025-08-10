Δεν μπορεί να περιμένει για το πρώτο του κάρφωμα ο Ρισόν Χολμς

Ήρθε, έκανε ιατρικές εξετάσεις, ανακοινώθηκε και έφυγε για τις ΗΠΑ. Μέχρι να επιστρέψει για μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα. Ο λόγος για τον Ρισόν Χολμς. Το σπουδαίο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού AKTOR, πέρασε την πρώτη του μέρα στην Αθήνα.

Ο 31χρονος πρώην NBAer, ήταν ξεκάθαρα ενθουσιασμένος. Όπως φαίνεται και στο video του Club 1908, δεν μπορούσε να το κρύψει ούτε όταν μιλούσε με δικούς του ανθρώπους στην Αμερική.

Παράλληλα, έκανε την πρώτη του επίσκεψη στο ΟΑΚΑ το οποίο κοιτούσε εντυπωσιασμένος. Συνάντησε εκεί τον Μάριους Γκριγκόνις, τον Νίκο Ρογκαβόπουλο από νέους συμπαίκτες, αλλά και τον Νίκο Παππά από τα στελέχη της ομάδας.

Αυτό που διαρκώς έλεγε, είναι πως δεν μπορεί να περιμένει για τη στιγμή που θα δει το ΟΑΚΑ γεμάτο και θα του προσφέρει το πρώτο απ’ τα πολλά καρφώματα που σκοπεύει να χαρίσει στους φιλάθλους!