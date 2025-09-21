Παναθηναϊκός: «Σας ευχαριστούμε που τιμήσατε τη μνήμη του αγαπημένου μας ηγέτη»

Η επιλογή του Παναθηναϊκού να διεξάγει το 7ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» στην Αυστραλία, αποδείχθηκε σοφή. Φάνηκε το τεράστιο brand name που έχει ο σύλλογος παγκοσμίως, όμως κυρίως το χάρηκαν οι Έλληνες ομογενείς σε Μελβούρνη και Σίδνεϊ.

Η «πράσινη» ΚΑΕ θέλησε να στείλει το δικό της μήνυμα στον κόσμο, μετά το ματς με την Αδελαϊδα στο Σίδνεϊ. Εκεί όπου βρέθηκαν 18.000 στις εξέδρες.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR έγραψε:

«18.000 φωνές, μία καρδιά, μία αγάπη.

Από την Αθήνα στην άλλη μεριά του κόσμου, δείξατε ξανά τί σημαίνει να είσαι μέρος της πράσινης οικογένειας.

Σας ευχαριστούμε που τιμήσατε την μνήμη του αγαπητού μας ηγέτη, Παύλου Γιαννακόπουλου, μαζί μας και που κάνατε το 7ο τουρνουά “Παύλος Γιαννακόπουλος” στο Σίδνεϊ πραγματικά αξέχαστο».