Συλλυπητήρια ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός για τον Μιρτσέα Λουτσέσκου
Οι «πράσινοι» εξέφρασαν τη θλίψη τους για το θάνατο του σπουδαίου προπονητή – «Τα συλλυπητήριά μας στο γιο του, Ραζβάν».
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR με ανακοίνωσή της, εξέφρασε την θλίψη της για την απώλεια του Μιρτσέα Λουτσέσκου. Οι «πράσινοι» παράλληλα μετέφεραν τα συλλυπητήριά τους στον γιο του, Ράζβαν, αλλά και στην «οικογένεια» του ΠΑΟΚ.
Αναλυτικά:
«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εκφράζει τη θλίψη της για την απώλεια του Μιρτσέα Λουτσέσκου.
Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στον γιο του, Ραζβάν Λουτσέσκου, στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, καθώς και σε όλους τους οικείους του».
