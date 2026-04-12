Ο Τζέιμς αποκάλυψε τις κορυφαίες ομάδες της πενταετίας, χωρίς να συμπεριλαμβάνει τον Ολυμπιακό

Ο Μάικ Τζέιμς επιδόθηκε σε μία απ’ τις αγαπημένες του συνήθειες. Να απαντά στο «Χ» σε ερωτήματα φιλάθλων, για όλα τα ζητήματα που αφορούν το μπάσκετ. Ένας φίλος του Ολυμπιακού, μάλιστα, ρώτησε τον κορυφαίο σκόρερ στην ιστορία της Euroleague, ποιες τέσσερις ομάδες θεωρεί τις κορυφαίες της πενταετίας στην Ευρώπη.

Ο έμπειρος γκαρντ της Μονακό απάντησε χωρίς δισταγμό. Συμπεριλαμβάνοντας στις επιλογές του, Παναθηναϊκό, Αναντόλου Έφες, Ρεάλ Μαδρίτης και Φενέρμπαχτσε. Έβαλε μόνο ομάδες που έχουν πάρει τον τίτλο δηλαδή κι άφησε εκτός τον Ολυμπιακό.

«Ο Παναθηναϊκός, η Ρεάλ, η Εφές και η Φενέρ. Αυτό νομίζω ότι είναι άδικο για τον Ολυμπιακό που έχει βρεθεί σε τέσσερα Final-4 αυτή τη πενταετία, αλλά αυτές οι 4 ομάδες κατέκτησαν τους τίτλους. Και θα δώσω ένα shout out στη Μονακό, γιατί ήμασταν πολύ καλοί τα τελευταία πέντε χρόνια».