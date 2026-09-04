Παναθηναϊκός AKTOR: Στο νοσοκομείο ο Ρογκαβόπουλος

Απρόοπτο για την ομάδα του Παναθηναϊκού, καθώς κατά τη διάρκεια της φιλικής αναμέτρησης προπονητικού χαρακτήρα, με το Μαρούσι ο Νίκος Ρογκαβόπουλος τραυματίστηκε και αποχώρησε από τον αγώνα.

Ο παίκτης του "τριφυλλιού" αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον αριστερό του μοιρό με αποτέλεσμα να περάσει εκτός παιχνιδιού και εν συνεχεία να πάει στο νοσοκομείο "ΥΓΕΙΑ" για να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις.

Τα αποτελέσματα των οποίων θα δείξουν το μέγεθος της ζημιάς οπότε θα γίνει γνωστό και το διάστημα της απουσίας του.