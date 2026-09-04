Ξεμούδιασμα για τον… μισό Παναθηναϊκό, νίκη για το Μαρούσι

Σε ρυθμούς φιλικών μπήκε από σήμερα ο Παναθηναϊκός, καθώς οι «πράσινοι» έδωσαν το πρώτο φιλικό τεστ, προπονητικού χαρακτήρα, κόντρα στο Μαρούσι.

Το τελικό σκορ έχρισε νικήτρια την ομάδα των βορείων προαστίων με 97-86, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να έχει να διαχειριστεί πολλές απουσίες και να δίνει αρκετό χρόνο συμμετοχής στους παίκτες που βρίσκονται στην προετοιμασία με… βοηθητικό ρόλο.

Είναι χαρακτηριστικό πως ο Σέρβος τεχνικός ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με πεντάδα: Μουράτο, Βησσαρίου, Χρυσικόπουλο, Μαντζούκα και Κουζέλογλου, μιας και ο Παναθηναϊκός αγωνίστηκε χωρίς 9 παίκτες.

Εκτός φιλικού ήταν οι Σλούκας, Λεσόρ, Ναν, Χέιζ, Φρανσίσκο, Μπάντιο, Μπόνγκα, Μήτογλου και Ερνανγκόμεθ.

Παναθηναϊκός AKTOR (Ζέλικο Ομπράντοβιτς): Καλαϊτζάκης, Μωραΐτης, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Κουζέλογλου, Γιαμπουσέλε, Μαντζούκας, Φαλ, Μουράτος, Χρυσικόπουλος, Βησσαρίου.