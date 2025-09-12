Τόκιο 2025: Αρχίζει το Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου – Το πρόγραμμα και οι ελληνικές συμμετοχές

Με μεγάλες ελπίδες η χώρα μας… ρίχνεται στη «μάχη» του παγκοσμίου πρωταθλήματος στίβου που θα διεξαχθεί τις επόμενες εννιά μέρες στην πόλη της Ιαπωνίας.

Τόκιο 2025: Αρχίζει το Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου – Το πρόγραμμα και οι ελληνικές συμμετοχές
Ξημερώματα Σαββάτου 13 Σεπτεμβρίου (ώρα Ελλάδος), αρχίζει το μεγάλο ραντεβού του στίβου για το 2025. Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Τόκιο της Ιαπωνίας. Για εννιά μέρες οι κορυφαίοι του πλανήτη στον κλασικό αθλητισμό, θα «μονομαχήσουν» για τις κορυφές, τα μετάλλια, τα καλύτερα πλασαρίσματα.

Οι αγώνες διεξάγονται στο στάδιο όπου πριν τέσσερα χρόνια είχαν διεξαχθεί και οι Ολυμπιακοί αγώνες. Η Ελλάδα έχει μεγάλες ελπίδες για διακρίσεις, με Μίλτο Τεντόγλου, Εμμανουήλ Καραλή και Ελίνα Τζένγκο να είναι στην πρώτη γραμμή των πιθανοτήτων για σπουδαία πράγματα.

Αναφορικά με την πρώτη μέρα των αγώνων, ο Καραλής θα πρέπει να περάσει αλώβητος από τη διαδικασία του προκριματικού. Ο άλτης των 6,08 μ. θα πάρει μέρος στο πρώτο προκριματικό γκρουπ μαζί με κορυφαία ονόματα του αγωνίσματος, όπως Μόντο Ντουπλάντις, Σαμ Κέντρικς και Κέρτις Μάρσαλ.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των αγώνων και οι Ελληνικές συμμετοχές:

1η ημέρα – Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου

Πρωινό πρόγραμμα

01:30 35 χλμ. βάδην (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ Παπαμιχαήλ
01:30 35 χλμ. βάδην (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ Ντρισμπιώτη, Φιάσκα, Αλικανιώτη
03:00 Δισκοβολία (Γ) Προκριματικός Α Γκρουπ
04:55 Σφαιροβολία (Α) Προκριματικός
04:55 Δισκοβολία (Γ) Προκριματικός Β Γκρουπ
05:23 100 μ. (Α) Πρώτος γύρος
05:55 4Χ400 μ. Μικτή Προκριματικός

Απογευματινό πρόγραμμα

12:05 3.000 μ. στιπλ (Α) Προκριματικός
12:30 Μήκος (Γ) Προκριματικός
12:55 100 μ. (Γ) Προκριματικός Εμμανουηλίδου – 4η σειρά (13:16)- 9ος διάδρομος
13:05 Επί Κοντώ (Α) Προκριματικός Καραλής (α’ γκρουπ), Ρίζος (β’ γκρουπ)
13:50 1500 μ. (Γ) Προκριματικός
14:35 100 μ. (Α) Προκριματικός
15:10 Σφαιροβολία (Α) Προκριματικός
15:30 10.000 μ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
16:20 4Χ400 μ. Μικτή ΤΕΛΙΚΟΣ

2η ημέρα – Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου

Πρωινό πρόγραμμα

01:30 Μαραθώνιος (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
03:00 Σφυροβολία (Γ) Προκριματικός Α Γκρουπ Σκαρβέλη
03:35 1500 μ. (Α) Προκριματικός
04:45 Σφυροβολία (Γ) Προκριματικός Β Γκρουπ Σκαρβέλη
05:28 100 μ. εμπ. (Γ) Προκριματικός

Απογευματινό πρόγραμμα

12:35 400 μ. (Α) Προκριματικός
12:40 Ύψος (Α) Προκριματικός
13:10 Δισκοβολία (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
13:25 400 μ. (Γ) Προκριματικός
14:20 100 μ. (Γ) Ημιτελικός
14:40 Μήκος (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
14:43 100 μ. (Α) Ημιτελικός
15:05 1500 μ. (Γ) Ημιτελικός
15:30 10.000 μ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ
16:13 100 μ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
16:20 100 μ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

3η ημέρα – Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου

Πρωινό πρόγραμμα

01:30 Μαραθώνιος (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ
03:00 Σφυροβολία (Α) Προκριματικός Α Γκρουπ Μαντζουράνης, Ζάλτος, Φραντζεσκάκης
03:05 Επί Κοντώ (Γ) Προκριματικός Αδαμοπούλου
03:15 3000 μ. στιπλ (Γ) Προκριματικός
04:45 Σφυροβολία (Α) Προκριματικός Β Γκρουπ Μαντζουράνης, Ζάλτος, Φραντζεσκάκης
05:20 400 μ. εμπ. (Γ) Προκριματικός

Απογευματινό πρόγραμμα

13:35 400 μ. εμπ. (Α) Προκριματικός
13:40 Μήκος (Α) Προκριματικός Τεντόγλου
14:10 Επί Κοντώ (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ
14:20 110 μ. εμπ. (Α) Προκριματικός
15:00 Σφυροβολία (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
15:05 100 μ. εμπ. (Γ) Ημιτελικός
15:30 1500 μ. (Α) Ημιτελικός
15:55 3000 μ. στιπλ (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ
16:20 100 μ. εμπ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

4η ημέρα – Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου

Απογευματινό πρόγραμμα

13:35 800 μ. (Α) Προκριματικός
13:40 Τριπλούν (Γ) Προκριματικός Κορένεβα
14:35 Ύψος (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ
14:40 110 μ. εμπ. (Α) Ημιτελικός
15:00 Σφυροβολία (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ
15:05 400 μ. (Γ) Ημιτελικός
15:35 400 μ. (Α) Ημιτελικός
16:05 1500 μ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
16:20 110 μ. εμπ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

5η ημέρα – Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου

Απογευματινό πρόγραμμα

13:05 Τριπλούν (Α) Προκριματικός
13:10 Ακοντισμός (Α) Προκριματικός Α Γκρουπ
13:30 200 μ. (Γ) Προκριματικός Εμμανουηλίδου
14:10 Επί Κοντώ (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
14:15 200 μ. (Α) Προκριματικός
14:45 Ακοντισμός (Α) Προκριματικός Β Γκρουπ
14:50 Μήκος (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ
15:00 400 μ. εμπ. (Γ) Ημιτελικός
15:30 400 μ. εμπ. (Α) Ημιτελικός
15:57 3000 μ. στιπλ (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
16:20 1500 μ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

6η ημέρα – Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου

Απογευματινό πρόγραμμα

13:05 5000 μ. (Γ) Προκριματικός
13:15 Ύψος (Γ) Προκριματικός Γκούσιν
13:23 Ακοντισμός (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ
13:55 800 μ. (Γ) Προκριματικός
14:55 Τριπλούν (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
15:02 200 μ. (Α) Ημιτελικός
15:24 200 μ. (Γ) Ημιτελικός
15:45 800 μ. (Α) Ημιτελικός
16:10 400 μ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ
16:24 400 μ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

7η ημέρα – Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου

Απογευματινό πρόγραμμα

11:33 100 μ. εμπ. (Γ) Έπταθλο
12:20 Ύψος (Γ) Έπταθλο
13:30 Ακοντισμός (Γ) Προκριματικός Α Γκρουπ Τζένγκο
14:05 5000 μ. (Α) Προκριματικός
14:30 Σφαιροβολία (Γ) Έπταθλο
14:45 800 μ. (Γ) Ημιτελικός
14:50 Τριπλούν (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ
15:00 Ακοντισμός (Γ) Προκριματικός Β Γκρουπ Τζένγκο
15:15 400 μ. εμπ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ
15:27 400 μ. εμπ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
15:38 200 μ. (Γ) Έπταθλο
16:06 200 μ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ
16:22 200 μ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

8η ημέρα – Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου

Πρωινό πρόγραμμα

01:30 20 χλμ. βάδην (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ Ντρισμπιώτη, Παπαδοπούλου, Τσινοπούλου
03:00 Δισκοβολία (Α) Προκριματικός Α Γκρουπ Παυλίδης
03:25 100 μ. (Α) Δέκαθλο
03:50 20 χλμ. βάδην (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ Παπαμιχαήλ
04:00 Σφαιροβολία (Γ) Προκριματικός
04:05 Μήκος (Α) Δέκαθλο
04:35 Δισκοβολία (Α) Προκριματικός Β Γκρουπ Παυλίδης
05:30 Μήκος (Γ) Έπταθλο
05:45 Σφαιροβολία (Α) Δέκαθλο

Απογευματινό πρόγραμμα

13:00 Ακοντισμός (Γ) Έπταθλο
13:05 Ύψος (Α) Δέκαθλο
13:35 4Χ400 μ. (Α) Προκριματικός
13:54 Σφαιροβολία (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
14:00 4Χ400 μ. (Γ) Προκριματικός
14:25 4Χ100 μ. (Α) Προκριματικός
14:45 4Χ1000 μ. (Γ) Προκριματικός
15:05 Ακοντισμός (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
15:11 800 μ. (Γ) Έπταθλο 7/7
15:29 5000 μ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
15:55 400 μ. (Α) Δέκαθλο
16:22 800 μ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

9η ημέρα – Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου

Πρωινό πρόγραμμα

03:05 110 μ. εμπ. (Α) Δέκαθλο
03:55 Δισκοβολία (Α) Δέκαθλο Α Γκρουπ
05:05 Δισκοβολία (Α) Δέκαθλο Β Γκρουπ
05:35 Επί Κοντώ (Α) Δέκαθλο Α Γκρουπ
06:20 Επί Κοντώ (Α) Δέκαθλο Β Γκρουπ

Απογευματινό πρόγραμμα

11:35 Ακοντισμός (Α) Δέκαθλο Α Γκρουπ
12:47 Ακοντισμός (Α) Δέκαθλο Β Γκρουπ
13:30 Ύψος (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
13:35 800 μ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
13:50 5000 μ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ
14:00 Δισκοβολία (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ
14:25 4Χ400 μ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ
14:40 4Χ400 μ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
14:55 1500 μ. (Α) Δέκαθλο 10/10
15:10 4Χ100 μ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
15:20 4Χ100 μ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
