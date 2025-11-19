ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 29-27: Της έσπασε το αήττητο κι έβαλε φωτιά στην κορυφή | Πρώτη νίκη μετά από 7 χρόνια!

«Ασπρόμαυρο» βάφτηκε το μεγάλο ματς της 9ης αγωνιστικής στη Handball Premier.

Μια ομάδα μετά τη μεγάλη νίκη επί του Ολυμπιακού, η ΑΕΚ είδε το αήττητο της να σπάει στο κλειστό της Μίκρας.

Μάλιστα, ο ΠΑΟΚ επικράτησε της «Ένωσης» για πρώτη φορά μετά από 7 χρόνια, διάστημα κατά το οποίο οι «κιτρινόμαυροι» μετρούσαν 20 νίκες και μια ισοπαλία!

Η τελευταία επικράτηση του «Δικεφάλου του Βορρά» ήταν στις 16 Δεκεμβρίου 2018 στο κλειστό της Νεάπολης! Η επικράτηση του ΠΑΟΚ έβαλε «φωτιά» στην κορυφή, με την ΑΕΚ να έχει πλέον συγκάτοικο τον Ολυμπιακό, ενώ η ομάδα της Θεσσαλονίκης ακολουθεί στο -2.

Η βαθμολογία (σε 9 αγώνες)

ΑΕΚ 16 Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή 16 ΠΑΟΚ 14 Αθηναϊκός 11 Ιωνικός Ν.Φ. 11 Ζαφειράκης Νάουσας 9 Διομήδης Άργους 8 ΓΑΣ Κιλκίς 8 Δράμα 1986 6 ΑΣΕ Δούκα 5 ΕΣΝ Βριλησσίων 3 Φέρωνας Βέροιας 1

