ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 29-27: Της έσπασε το αήττητο κι έβαλε φωτιά στην κορυφή | Πρώτη νίκη μετά από 7 χρόνια!

Ο ΠΑΟΚ ήταν ο μεγάλος νικητής στο ντέρμπι «Δικεφάλων» στο χάντμπολ, καθώς επικράτησε 29-27 της ΑΕΚ, της οποία έσπασε το αήττητο!

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ HANDBALL
«Ασπρόμαυρο» βάφτηκε το μεγάλο ματς της 9ης αγωνιστικής στη Handball Premier.

Μια ομάδα μετά τη μεγάλη νίκη επί του Ολυμπιακού, η ΑΕΚ είδε το αήττητο της να σπάει στο κλειστό της Μίκρας.

Μάλιστα, ο ΠΑΟΚ επικράτησε της «Ένωσης» για πρώτη φορά μετά από 7 χρόνια, διάστημα κατά το οποίο οι «κιτρινόμαυροι» μετρούσαν 20 νίκες και μια ισοπαλία!

Η τελευταία επικράτηση του «Δικεφάλου του Βορρά» ήταν στις 16 Δεκεμβρίου 2018 στο κλειστό της Νεάπολης! Η επικράτηση του ΠΑΟΚ έβαλε «φωτιά» στην κορυφή, με την ΑΕΚ να έχει πλέον συγκάτοικο τον Ολυμπιακό, ενώ η ομάδα της Θεσσαλονίκης ακολουθεί στο -2.

Η βαθμολογία (σε 9 αγώνες)

  1. ΑΕΚ 16
  2. Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή 16
  3. ΠΑΟΚ 14
  4. Αθηναϊκός 11
  5. Ιωνικός Ν.Φ. 11
  6. Ζαφειράκης Νάουσας 9
  7. Διομήδης Άργους 8
  8. ΓΑΣ Κιλκίς 8
  9. Δράμα 1986 6
  10. ΑΣΕ Δούκα 5
  11. ΕΣΝ Βριλησσίων 3
  12. Φέρωνας Βέροιας 1

