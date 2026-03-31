Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Πέμπτης
Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης 31 Μαρτίου 2026 η κλήρωση του Τζόκερ,
Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κληρωτίδα είναι οι: 2, 6, 20, 29, 41 και Τζόκερ ο αριθμός 18.
Ως αποτέλεσμα του αποψινού τζακ ποτ το Τζόκερ θα μοιράσει στους νικητές της πρώτης κατηγορίας της επόμενης κλήρωσης την Πέμπτη 2 Απριλίου τουλάχιστον 3.108.000 ευρώ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι από την αποψινή κλήρωση τζακ ποτ σημειώθηκε και στην δεύτερη κατηγορία (5αρια) που κερδίζουν 100.000 ευρώ το κάθε ένα.
Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.
Διαβάστε επίσης
