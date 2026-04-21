Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει η κλήρωση της Πέμπτης (23/4)

Τζακ ποτ στην κλήρωση του Τζόκερ (3056) που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης (21/4) και μοίραζε στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 5.900.000 ευρώ.

Νικητή δεν ανέδειξε ούτε η δεύτερη κατηγορία που μοίραζε 100.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση είναι: 2, 12, 20, 34, 45 και Τζόκερ ο αριθμός 10.

Στην κλήρωση της Πέμπτης (23/4) το Τζόκερ θα μοιράσει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 6.200.000 ευρώ.