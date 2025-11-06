Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ σε ευρωπαϊκές «μάχες» ζωτικής σημασίας

Μία ακόμη Πέμπτη γεμάτη ελπίδα για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Με τους εκπροσώπους μας στη League Phase του Europa και του Conference League, να… ρίχνονται σε «μάχες» οι οποίες εξαρτώνται από το βράδυ που θα βρεθούν. Γιατί απέναντί τους δεν έχουν «μεγαθήρια» τα οποία ορίζουν τις τύχες των αναμετρήσεων. Τα πάντα είναι στα χέρια των εκπροσώπων μας.

Ειδικά ΠΑΟΚ και ΑΕΚ που έχουν εντός έδρας ματς με βατούς αντιπάλους, οι 3 βαθμοί μοιάζουν μονόδρομος. Για να βελτιωθεί κι άλλο η κατάστασή τους στο βαθμολογικό πίνακα. Ο Παναθηναϊκός από την άλλη παίζει εκτός έδρας, όμως κι αυτός σε παιχνίδι που πρέπει να βάλει στις αποσκευές του αποτέλεσμα και να το φέρει πίσω.

Στην 4η αγωνιστική του Europa League, ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί την Γιουνγκ Μπόις. Ο «δικέφαλος» είναι σε εκπληκτική κατάσταση με 6 σερί νίκες. Προέρχεται από το ευρωπαϊκό «διπλό» στην έδρα της Λιλ και υποδέχεται τους Ελβετούς οι οποίοι δέχτηκαν τέσσερα γκολ στην έδρα τους από τον Παναθηναϊκό. Όμως από τότε έχουν κάνει δύο νίκες και με 6 βαθμούς είναι στην 13η θέση, επτά πάνω απ’ τον 20ο ΠΑΟΚ που έχει 4 βαθμούς. Σε κάθε περίπτωση ο «δικέφαλος» στην Τούμπα έχει και την ποιότητα και την ικανότητα να πάρει μια κομβικής σημασίας νίκη για τη συνέχεια.

Ο Παναθηναϊκός για την ίδια διοργάνωση, δοκιμάζεται στη Σουηδία απέναντι στη Μάλμε. Ομάδα γνωστή στο ελληνικό κοινό, η οποία δε διανύει την καλύτερη περίοδό της ούτε στο πρωτάθλημά της, ούτε στο Europa League. Το πλεονέκτημά της είναι η ετοιμότητα καθώς βρίσκεται στα μέσα της σεζόν γι’ αυτή. Οι «πράσινοι» δίνουν πρώτο ευρωπαϊκό αγώνα με τον Ράφα Μπενίτεθ, προερχόμενοι από δύο ήττες με Γκόου Αχεντ Ιγκλς και Φέγενορντ. Το «τριφύλλι» έχει τους 3 βαθμούς από το «διπλό» στην Γιουνγκ Μπόις και είναι 20ο, ενώ η Μάλμε με 1 βαθμό βρίσκεται στην 31η θέση.

Για την 3η αγωνιστική της League Phase του Conference League, η ΑΕΚ φιλοξενεί τη Σάμροκ Ρόβερς. Η Ένωση που… έστρωσε το δρόμο της με τα έξι γκολ στην Αμπερντίν μετά την ήττα από την Τσέλιε εκτός, παίζει απέναντι σε μία απ’ τις χειρότερες ομάδες της διοργάνωσης. Κατά συνέπεια είναι στο χέρι της μια ακόμη νίκη που θα την εδραιώσει για τα καλά σε πορεία απ’ ευθείας πρόκρισης στους «16». Η Ένωση με την εξάδα απέναντι στους Σκωτσέζους είναι 12η με 3 βαθμούς, ενώ η Σάμροκ Ρόβερς δεν έχει βαθμό και φιγουράρει 33η.

EUROPA LEAGUE – LEAGUE PHASE – 4η αγωνιστική

19:45 Μάλμε – Παναθηναϊκός ANT1 & Cosmote Sport 3

22:00 ΠΑΟΚ – Γιουνγκ Μπόις Cosmote Sport 5

CONFERENCE LEAGUE – LEAGUE PHASE – 3η αγωνιστική

19:45 ΑΕΚ – Σάμροκ Ρόβερς Cosmote Sport 4