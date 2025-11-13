Μουντιάλ 2026: Σέντρα στα τελευταία… προκριματικά - Ποιες εθνικές μπορούν να εξασφαλίσουν πρόκριση

Το τελευταίο και πιο καθοριστικό «παράθυρο» των προκριματικών για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 ανοίγει την Πέμπτη (13/11) και θα κλείσει την Τρίτη (18/11), με τα βλέμματα στραμμένα στην ευρωπαϊκή ζώνη, όπου θα κριθούν έντεκα εισιτήρια για τα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού.

Ευρωπαϊκά Προκριματικά
Όλες οι λεπτομέρειες για τις τελευταίες "μάχες" των προκριματικών
Μέσα σε έξι ημέρες θα διεξαχθούν 48 αγώνες στους 12 ομίλους της UEFA, με τις εθνικές ομάδες να δίνουν τη δική τους «μάχη» για μια θέση στην τελική φάση. Δυστυχώς, η Ελλάδα έχει χάσει κάθε ελπίδα πρόκρισης και θα ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της εντός με τη Σκωτία (15/11, 21:45) και εκτός με τη Λευκορωσία (18/11, 21:45).

Τα δεδομένα της Ευρώπης

Από την Ευρώπη, μόνο η Αγγλία έχει εξασφαλίσει ήδη θέση στην τελική φάση του Μουντιάλ 2026, ενώ έντεκα ακόμη χώρες θα σφραγίσουν το εισιτήριό τους μέσα στις επόμενες ημέρες.

Η πρώτη θέση στους 11 από τους 12 ομίλους παραμένει ανοιχτή, με τις μεγάλες δυνάμεις να βρίσκονται σε... αναμμένα κάρβουνα. Μεταξύ αυτών, Αυστρία, Βέλγιο, Κροατία, Γαλλία, Ολλανδία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Ισπανία και Ελβετία μπορούν να εξασφαλίσουν πρόκριση ακόμη και στον πρώτο τους αγώνα.

Ο κίνδυνος για Ιταλία και Γερμανία

Η Ιταλία και σε μικρότερο βαθμό η Γερμανία είναι οι δύο μεγάλες εθνικές που εξακολουθούν να βρίσκονται σε οριακή θέση.

Η Γαλλία, η Πορτογαλία, η Ολλανδία, το Βέλγιο και η Κροατία μπορούν να «τελειώσουν τη δουλειά» με νίκη στα πρώτα παιχνίδια τους. Μάλιστα, η «Χρβάτσκα» χρειάζεται μόλις έναν βαθμό απέναντι στα Νησιά Φερόε για να «πετάξει» στη Βόρεια Αμερική.

Η Πορτογαλία του Κριστιάνο Ρονάλντο, που έχει ήδη ανακοινώσει ότι το Μουντιάλ του 2026 θα είναι το τελευταίο της καριέρας του, προκρίνεται με νίκη την Πέμπτη (13/11) απέναντι στην Ιρλανδία, ενώ ακόμη και ισοπαλία μπορεί να προκριθεί, αρκεί η Ουγγαρία να μην κερδίσει την Αρμενία.

Ακόμα, την Πέμπτη (13/11) η Γαλλία υποδέχεται την Ουκρανία στο Παρίσι, η Ολλανδία ταξιδεύει στην Πολωνία (14/11), ενώ το Βέλγιο δοκιμάζεται στο Καζακστάν (15/11). Αν δεν τα καταφέρουν, θα έχουν δεύτερη ευκαιρία λίγες ημέρες μετά.

Η Ισπανία, πρωταθλήτρια Ευρώπης, μπορεί να «κλειδώσει» την πρόκριση από το Σάββατο (15/11) στη Γεωργία, εφόσον η Τουρκία δεν κερδίσει τη Βουλγαρία. Διαφορετικά, όλα θα κριθούν στον «τελικό» Ισπανία - Τουρκία στη Σεβίλλη (18/11).

Η Γερμανία, τέλος, θέλει νίκη επί του Λουξεμβούργου (14/11) και ταυτόχρονα στραβοπάτημα της Βόρειας Ιρλανδίας απέναντι στη Σλοβακία για να εξασφαλίσει τουλάχιστον θέση στα playoffs, όπου όλα μπορούν να συμβούν.

Το σύστημα πρόκρισης και τα playoffs

Οι 12 πρωτοπόροι των ομίλων της UEFA παίρνουν απ’ ευθείας το εισιτήριο για το Μουντιάλ. Οι τέσσερις εναπομείνασες ευρωπαϊκές θέσεις θα κριθούν μέσω μίνι διοργάνωσης playoffs, με 16 ομάδες (τους δευτεραθλητές των ομίλων και τέσσερις νικητές γκρουπ του Nations League).

Οι αναμετρήσεις θα διεξαχθούν τον Μάρτιο του 2026, σε ημιτελικούς και τελικούς ενός αγώνα, για να προκύψει η τελική τετράδα της «Γηραιάς Ηπείρου».

Ποιοι έχουν ήδη προκριθεί

Συνολικά 28 χώρες έχουν εξασφαλίσει τη συμμετοχή τους στο Μουντιάλ 2026:

Διοργανώτριες: Καναδάς, Μεξικό, ΗΠΑ
Ασία (AFC): Αυστραλία, Ιράν, Ουζμπεκιστάν, Ιορδανία, Ν. Κορέα, Ιαπωνία, Σ. Αραβία, Κατάρ
Αφρική (CAF): Πράσινο Ακρωτήριο, Γκάνα, Μαρόκο, Τυνησία, Αίγυπτος, Αλγερία, Ακτή Ελεφαντοστού, Σενεγάλη, Ν. Αφρική
Νότια Αμερική (CONMEBOL): Αργεντινή, Βραζιλία, Κολομβία, Ισημερινός, Παραγουάη, Ουρουγουάη
Ωκεανία (OFC): Νέα Ζηλανδία
Ευρώπη (UEFA): Αγγλία

Αντίθετα, 14 χώρες από την Ευρώπη, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα, έχουν ήδη αποκλειστεί από τη συνέχεια.

Οι θέσεις πρόκρισης ανά ήπειρο

UEFA (Ευρώπη): 16 απ’ ευθείας θέσεις

CONMEBOL (Ν. Αμερική): 6 απ’ ευθείας + 1 θέση σε Play-Off

CONCACAF (Β. & Κ. Αμερική): 6 απ’ ευθείας (3 + 3 για διοργανώτριες) + 2 Play-Off

CAF (Αφρική): 9 απ’ ευθείας + 1 Play-Off

AFC (Ασία): 8 απ’ ευθείας + 1 Play-Off

OFC (Ωκεανία): 1 απ’ ευθείας + 1 Play-Off

Οι κληρώσεις και το πρόγραμμα

Η κληρωτίδα για την τελική φάση θα στηθεί την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025, στο Kennedy Center της Ουάσινγκτον, το εθνικό πολιτιστικό κέντρο των ΗΠΑ και «ζωντανό μνημείο» του Τζον Φ. Κένεντι.

Η διαδικασία θα αρχίσει στις 12:00 τοπική (19:00 ώρα Ελλάδας), με το κοινό να συμμετέχει μέσω ειδικής κλήρωσης από τις 16 πόλεις υποδοχής (11 στις ΗΠΑ, 3 στο Μεξικό, 2 στον Καναδά).

Μέχρι τότε θα έχουν γίνει γνωστές 42 από τις 48 ομάδες, με τις έξι τελευταίες να προκύπτουν μέσω των παγκόσμιων playoffs τον Μάρτιο του 2026.

Οι κληρώσεις των playoffs θα πραγματοποιηθούν στη Ζυρίχη την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου (14:00), καθορίζοντας τις «διαδρομές» για τις τελευταίες 22 χώρες που θα παλέψουν για τα έξι εναπομείναντα εισιτήρια.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 θα διεξαχθεί από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, το πρώτο στην ιστορία με 48 ομάδες, περισσότερη δράση και… παγκόσμιο ενδιαφέρον.

Το πρόγραμμα των δύο τελευταίων αγώνων στα προκριματικά της ευρωπαϊκής ζώνης για το Μουντιάλ 2026:

1ος ΟΜΙΛΟΣ

Παρασκευή 14 Νοεμβρίου

  • 21:45 Λουξεμβούργο - Γερμανία
  • 21:45 Σλοβακία - Βόρεια Ιρλανδία

Δευτέρα 17 Νοεμβρίου

  • 21:45 Βόρεια Ιρλανδία - Λουξεμβούργο
  • 21:45 Γερμανία - Σλοβακία

Η βαθμολογία (σε 4 αγώνες)

Γερμανία 9

Σλοβακία 9

Βόρεια Ιρλανδία 6

Λουξεμβούργο 0

2ος ΟΜΙΛΟΣ

Σάββατο 15 Νοεμβρίου

  • 21:45 Σλοβενία - Κόσοβο
  • 21:45 Ελβετία - Σουηδία

Τρίτη 18 Νοεμβρίου

  • 21:45 Κόσοβο - Ελβετία
  • 21:45 Σουηδία - Σλοβενία

Η βαθμολογία (σε 4 αγώνες)

  1. Ελβετία 10
  2. Κόσοβο 7
  3. Σλοβενία 3
  4. Σουηδία 1

3ος ΟΜΙΛΟΣ

Σάββατο 15 Νοεμβρίου

  • 21:45 Ελλάδα - Σκωτία
  • 21:45 Δανία - Λευκορωσία

Τρίτη 18 Νοεμβρίου

  • 21:45 Λευκορωσία - Ελλάδα
  • 21:45 Σκωτία - Δανία

Η βαθμολογία (σε 4 αγώνες)

  1. Δανία 10
  2. Σκωτία 10
  3. Ελλάδα 3
  4. Λευκορωσία 0

4ος ΟΜΙΛΟΣ

Πέμπτη 13 Νοεμβρίου

  • 19:00 Αζερμπαϊτζάν - Ισλανδία
  • 21:45 Γαλλία - Ουκρανία

Κυριακή 16 Νοεμβρίου

  • 19:00 Αζερμπαϊτζάν - Γαλλία
  • 19:00 Ουκρανία - Ισλανδία

Η βαθμολογία (σε 4 αγώνες)

  1. Γαλλία 10
  2. Ουκρανία 7
  3. Ισλανδία 4
  4. Αζερμπαϊτζάν 1

5ος ΟΜΙΛΟΣ

Σάββατο 15 Νοεμβρίου

  • 19:00 Γεωργία - Ισπανία
  • 19:00 Τουρκία - Βουλγαρία

Τρίτη 18 Νοεμβρίου

  • 21:45 Βουλγαρία - Γεωργία
  • 21:45 Ισπανία - Τουρκία

Η βαθμολογία (σε 4 αγώνες)

  1. Ισπανία 12
  2. Τουρκία 9
  3. Γεωργία 3
  4. Βουλγαρία 0

6ος ΟΜΙΛΟΣ

Πέμπτη 13 Νοεμβρίου

  • 19:00 Αρμενία - Ουγγαρία
  • 21:45 Ιρλανδία - Πορτογαλία

Κυριακή 16 Νοεμβρίου

  • 16:00 Ουγγαρία - Ιρλανδία
  • 16:00 Πορτογαλία - Αρμενία

Η βαθμολογία (σε 4 αγώνες)

  1. Πορτογαλία 10
  2. Ουγγαρία 5
  3. Ιρλανδία 4
  4. Αρμενία 3

7ος ΟΜΙΛΟΣ

Παρασκευή 14 Νοεμβρίου

  • 19:00 Φινλανδία - Μάλτα
  • 21:45 Πολωνία - Ολλανδία
  • Ρεπό: Λιθουανία

Δευτέρα 17 Νοεμβρίου

  • 21:45 Μάλτα - Πολωνία
  • 21:45 Ολλανδία - Λιθουανία
  • Ρεπό: Φινλανδία

Η βαθμολογία

  1. Ολλανδία 16 -6 αγ.
  2. Πολωνία 13 -6 αγ.
  3. Φινλανδία 10 -7 αγ.
  4. Λιθουανία 3 -7 αγ.
  5. Μάλτα 2 -6 αγ.

8ος ΟΜΙΛΟΣ

Σάββατο 15 Νοεμβρίου

  • 19:00 Κύπρος - Αυστρία
  • 21:45 Βοσνία/Ερζεγοβίνη - Ρουμανία
  • Ρεπό: Σαν Μαρίνο

Τρίτη 18 Νοεμβρίου

  • 21:45 Αυστρία - Βοσνία/Ερζεγοβίνη
  • 21:45 Ρουμανία - Σαν Μαρίνο
  • Ρεπό: Κύπρος

Η βαθμολογία

  1. Αυστρία 15 -6 αγ.
  2. Βοσνία 13 -6 αγ.
  3. Ρουμανία 10 -6 αγ.
  4. Κύπρος 8 -7 αγ.
  5. Σαν Μαρίνο 0 -7 αγ.

9ος ΟΜΙΛΟΣ

Πέμπτη 13 Νοεμβρίου

  • 19:00 Νορβηγία - Εσθονία
  • 21:45 Μολδαβία - Ιταλία
  • Ρεπό: Ισραήλ

Κυριακή 16 Νοεμβρίου

  • 21:45 Ισραήλ - Μολδαβία
  • 21:45 Ιταλία - Νορβηγία
  • Ρεπό: Εσθονία

Η βαθμολογία

  1. Νορβηγία 18 -6 αγ.
  2. Ιταλία 15 -6 αγ.
  3. Ισραήλ 9 -7 αγ.
  4. Εσθονία 4 -7 αγ.
  5. Μολδαβία 1 -6 αγ.

10ος ΟΜΙΛΟΣ

Σάββατο 15 Νοεμβρίου

  • 16:00 Καζακστάν - Βέλγιο
  • 19:00 Λιχτενστάιν - Ουαλία
  • Ρεπό: Σκόπια

Τρίτη 18 Νοεμβρίου

  • 21:45 Βέλγιο - Λιχτενστάιν
  • 21:45 Ουαλία - Σκόπια
  • Ρεπό: Καζακστάν

Η βαθμολογία

  1. Βέλγιο 14 -6 αγ.
  2. Σκόπια 13 -7 αγ.
  3. Ουαλία 10 -6 αγ.
  4. Καζακστάν 7 -7 αγ.
  5. Λιχτενστάιν 0 -6 αγ.

11ος ΟΜΙΛΟΣ

Πέμπτη 13 Νοεμβρίου

  • 21:45 Ανδόρρα - Αλβανία
  • 21:45 Αγγλία - Σερβία
  • Ρεπό: Λετονία

Κυριακή 16 Νοεμβρίου

  • 19:00 Αλβανία - Αγγλία
  • 19:00 Σερβία - Λετονία
  • Ρεπό: Ανδόρρα

Η βαθμολογία

  1. Αγγλία 18 -6 αγ.
  2. Αλβανία 11 -6 αγ.
  3. Σερβία 10 -6 αγ.
  4. Λετονία 5 -7 αγ.
  5. Ανδόρρα 1 -6 αγ.

12ος ΟΜΙΛΟΣ

Παρασκευή 14 Νοεμβρίου

  • 21:45 Γιβραλτάρ - Μαυροβούνιο
  • 21:45 Κροατία - Νησιά Φερόε
  • Ρεπό: Τσεχία

Δευτέρα 17 Νοεμβρίου

  • 21:45 Τσεχία - Γιβραλτάρ
  • 21:45 Μαυροβούνιο - Κροατία
  • Ρεπό: Νησιά Φερόε

Η βαθμολογία

  1. Κροατία 16 -6 αγ.
  2. Τσεχία 13 -7 αγ.
  3. Νησιά Φερόε 12 -7 αγ.
  4. Μαυροβούνιο 6 -6 αγ.
  5. Γιβραλτάρ 0 -6 αγ.

